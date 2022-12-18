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Duvarlar çiçek açtı

Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde açılan Botanikten Sanata sergisi bitki ressamı Hülya Korkmaz danışmanlığında 21 bitki ressamını buluşturdu. Sanatçılar 80’i aşkın tıbbi ve aromatik bitkiyi en ince detaylarına kadar bilimsel yöntemlerle gerçekçi bir şekilde resmetti.

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R. Rüveyda Okumuş Yeni Şafak
Duvarlar çiçek açtı
Botanikten Sanata sergisi bitki ressamı Hülya Korkmaz danışmanlığında 21 bitki ressamını buluşturdu.

Doğal şifanın özü olan tıbbi ve aromatik bitkilerin morfolojisi, ayırt edici özellikleri ile zengin renk çeşitliliği bitki ressamlarının fırçalarında hayat buluyor. Klasik Türk Sanatları Vakfı tarafından düzenlenen tıbbi ve aromatik bitkilerin gerçekçi ve bilimsel yöntemlerle resmedildiği Botanikten Sanata Sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde sanatseverlere kapılarını açtı. Türkiye’de bitki ressamlığının öncü isimlerinden Hülya Korkmaz’ın danışmanlığında hazırlanan sergide 21 bitki ressamı tarafından 80’i aşkın tıbbi ve aromatik bitki en ince detaylarına kadar bilimsel yöntemlerle gerçekçi bir şekilde resmedildi. Sergide Isparta gülünden hercai menekşeye, kahveden ada çayına, lavantadan kantarona kadar çeşitli bitkiler resmedildiği gibi bu bitkilere ait botanik özellikler, kullanım alanları ve etimolojisi hakkında da bilgiler dikkat çekiyor. Yine bitki ressamlarının eskiz çalışmaları, boyalar ve fırçalarla birlikte kullandıkları çeşitli malzemeler sergide görülebilir.

MERKEZİ ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’ndeki canlı bitki örneklerinin referans alındığı ve 3 yıldan fazla süren bir çalışmanın sonucu olan sergide tıp doktoru, eczacı, inşaat mühendisi, öğretmen, mimar, kimyager gibi farklı meslekten bitkilere gönül vermiş ressamların eserleri yer alıyor. Bilimsel bitki ressamlığı, bitkileri doğru ve olduğu gibi görülen şekilde resmetme sanatı. Bilimsel bitki ressamı sabırlı ve iyi bir gözlemci olup temel morfolojik bilgileri estetik kaygılarla harmanlamaktadır. Bitkiyi kimi zaman dört mevsim gözlemleyerek nasıl çiçeklendiğini, nasıl meyve verdiğini, doğada dururken hangi açıyla şekillendiğini ve tüm bu değişimleri bir kâğıt üzerine aktarabilmek için elbette bitkiyi çok iyi tanımak gerekir. Bitkiler hakkında daha çok bilgi sahibi olabilmek aslında bitkinin yaşam öyküsünü daha iyi aktarabilmek anlamına geliyor.

BİTKİ RESSAMLIĞININ ALANI GENİŞ

Bitki ressamlığı bilimsel alanın yanı sıra görsel ve estetik olarak farklı alanlarda da kullanıldığı biliniyor. Dünyada bu alanda yapılan çizimler, koleksiyonerler tarafından toplanılıyor ve tablo olarak evlere asılıyor. Aynı zamanda porselen eşyalarda ve tekstilde de bitki ressamlığı önemli bir yer tutuyor.

Bilimsel bitki çizimini ayrı bir sanat dalı olarak topluma tanıtmayı, bitkilere bakışımızı derinleştirmeyi ve detaylarda düşündürmeyi amaçlayan Botanikten Sanata Sergisi, 30 Aralık’a kadar Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi’nde izlenebilir.

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