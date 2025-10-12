Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme kan pıhtılaşması riskini azaltıyor

Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme kan pıhtılaşması riskini azaltıyor

20:4412/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme kan pıhtılaşması riskini azaltıyor
Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme kan pıhtılaşması riskini azaltıyor

Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kaan Kavaklı, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmenin kan pıhtılaşması riskini azalttığını söyledi.

Kavaklı, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Edirne Tromboz ve Hemostaz Sempozyumu" için geldiği kentte, gazetecilere trombozun (kan pıhtılaşması) kanın damar içinde pıhtı oluşturarak normal akışını engellemesi sonucu meydana gelen bir durum olduğunu ifade etti.


Kan pıhtılaşmasının insan sağlığını tehdit eden bir durum olduğunu belirten Kavaklı, "Özellikle aşırı pıhtılaşma riskli bir durum. Kan pıhtılaşması damarları tıkıyor. Kalp damarları tıkandığında kalp krizi, beyin damarları tıkandığında felç olarak karşımıza çıkıyor." dedi.


Kavaklı, kan pıhtılaşması ve damar tıkanıklığını engellemek için düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme kurallarına uyulması gerektiğini dile getirdi.

Kan pıhtılaşmasını önlemede yaşam tarzının belirleyici olduğunu anlatan Kavaklı, şunları kaydetti:


"Sürekli hareket halinde olmak gerekli. Koşu olması şart değil, egzersiz ve her gün 10-15 dakikalık yürüyüşün faydalı olduğunu düşünüyoruz. Beslenmeye çok dikkat edilmeli. Aşırı kilo alınmamalı. Bunlar damar tıkanıklığı açısından önemli bir sağlık koruması olur. Özellikle yemeklerde kırmızı etten daha çok balık ve tavuk eti tercih edilmeli. Yeşil sebze ve meyveler tüketilmeli. Karbonhidratların azaltılması önemli. Sağlığımız için bitkisel ve zeytinyağlı ürünlere ağırlık verilmesi gerekli. Bunlar ortaya çıktıysa da uzman hekimlerin kontrolünde uygun ilaçların kullanılması önem arz ediyor."


Kavaklı, kan pıhtılaşması ve damar tıkanıklığının önemli sağlık sorunlarına yol açabildiğini, alınacak basit tedbirlerle hastalık riskinin azaltıldığını vurguladı.

#düzenli egzersiz
#Hemostaz ve Anjioloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kaan Kavaklı
#kan pıhtılaşması
#Sağlıklı beslenme
#Tromboz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Green Card 2026 başvurusu ne zaman başlayacak? İşte şartlar ve takvim