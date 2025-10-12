Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme kan pıhtılaşması riskini azaltıyor

"Sürekli hareket halinde olmak gerekli. Koşu olması şart değil, egzersiz ve her gün 10-15 dakikalık yürüyüşün faydalı olduğunu düşünüyoruz. Beslenmeye çok dikkat edilmeli. Aşırı kilo alınmamalı. Bunlar damar tıkanıklığı açısından önemli bir sağlık koruması olur. Özellikle yemeklerde kırmızı etten daha çok balık ve tavuk eti tercih edilmeli. Yeşil sebze ve meyveler tüketilmeli. Karbonhidratların azaltılması önemli. Sağlığımız için bitkisel ve zeytinyağlı ürünlere ağırlık verilmesi gerekli. Bunlar ortaya çıktıysa da uzman hekimlerin kontrolünde uygun ilaçların kullanılması önem arz ediyor."