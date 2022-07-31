Hayat Ebru Ceylandan Dünyanın Gecesi
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Ebru Ceylan’dan Dünyanın Gecesi

Contemporary İstanbul Vakfı (CI) tarafından hazırlanan sergide, Ceylan’ın, Alman filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel’in “Tinin (Ruhun) Fenomenolojisi” adlı eserinde geçen bir metinden ilham alarak son iki yılda çektiği monokrom doğa fotoğrafları serisi yer alıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ebru Ceylan’dan Dünyanın Gecesi
Dünyanın Gecesi

Contemporary İstanbul Vakfı (CI) tarafından hazırlanan sergide, Ceylan’ın, Alman filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel’in “Tinin (Ruhun) Fenomenolojisi” adlı eserinde geçen bir metinden ilham alarak son iki yılda çektiği monokrom doğa fotoğrafları serisi yer alıyor.

Ebru Ceylan
Ebru Ceylan

14 fotoğraf ve bir videodan oluşan sergi, bir ay boyunca ziyaret edilebilecek. Ebru Ceylan hem sinemayı hem fotoğrafı sevdiğini belirterek,” Ancak fotoğrafın yalnız üretim sürecini kendi doğama daha yakın buluyorum. Sinemanın ise yine nispeten daha yalnız olmayı gerektiren senaryo kısmında daha rahat ve özgür hissediyorum” diyor.

Sanatın ve sanatçının ne olduğu ve sınırlarının çok geniş çaplı ve sanat tarihi boyunca tartışılagelen bir konu olduğunu dile getiren Ceylan, şunları söylüyor: “Bana göre sanatçının malzemesi tüm dünyadır. Hem dış dünya hem de dış dünyanın yansıdığı kendi iç dünyasıdır. Bu iki dünya arasında sanatçı savrulur durur. Kimi zaman gözlemci kimi zaman yorumcu olur.

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