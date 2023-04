Efendimiz’in (sav) mütevazı sofrası

Hz. Ömer, bütün halifeler gibi Rasulullah’ın (sav) öğrettiği gibi yaşamaya büyük dikkat etti. O’nun (sav) giydiğinden fazlasını giymedi, yediğinde de haddi aşmadı. Öyle ki, beytülmalden en az pay alan halife olarak bilinirdi ve yöneticiliğinde ailesi ekonomik bir darlık içinde yaşadı. O’na (ra) dair en çok bildiğimiz anlatı, Medine’de halkın durumunu gözlemlemek için çıktığı yürüyüşlerden birinde tenceresinde taş kaynatan kadınla ilgili olandır. Ömer (ra), hemen Medine’ye döner ve kendi sırtında taşıyarak un, hurma ve yağ getirir. Çuvalları taşımak isteyen Eslem’e (ra), “Kıyamet günü yüküme ortak olacak değilsin” diyerek reddedip vardığı çocuklar ve kadının yanında, yemek için ateş yakmış, bazı anlatılarda, kadına yemeği yaparken yardım da etmiştir. Bir gün evde, pişirilen et yemeğinden ilk lokmasını aldığında oğlu ve kızına dönerek: “Ben bu yemekte et yağı olmayan bir yağ kokusu alıyorum” der. Bunun üzerine oğlu, pazarda semiz et pahalı olduğu için zayıf bir et aldığını ve onun yanında biraz da yağ aldığını söylediğinde Hz. Ömer, “Bunların ikisi Rasulullah (sav) yanında bir araya gelmedi. Ancak, bir araya geldiğinde birini yer, diğerini sadaka olarak verirdi” diyerek onu yemeyi reddetmiştir.