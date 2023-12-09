Eğitim hafızamız kayıt altında

Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı ve AFAD ile 'Dünya Gönüllüler Günü' çerçevesinde düzenlenen 'Türkiye Gönüllüler Buluşması'na katıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Erdoğan "İki aydır dünyanın gözü önünde vicdanlarımızı paramparça eden bir kıyım yaşanıyor. Gazze'de sadece Filistinlilere, sadece Müslümanlara değil bütün insanlığa karşı affedilmesi mümkün olmayan suçlar işleniyor. İnsanı insan yapan tüm değerler, insana ve insanlığa olan inancımız bombalanıyor. Bu gözü dönmüş pervasızlığın sebebi, insanlığı umutsuzluğa düşürme isteğidir. Çünkü biliyorlar ki umut ve birbirimize duyduğumuz güven, insanlığın cevheridir. Bütün bu yaşananlara rağmen bizler de biliyoruz ki ne zulüm ne karanlık payidar olacaktır" ifadelerini kullandı.