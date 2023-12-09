Eğitim hafızamız kayıt altında

Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından hazırlanan “Türk Maarif Ansiklopedisi”nin tanıtımı yapıldı. Türklerin tarih boyunca eğitim alanında ortaya koydukları birikimi bilimsel metotlarla inceleyerek günümüz dünyasının eğitim anlayışına katkıda bulunmayı hedefleyen ansiklopedi, 1200 maddeden oluşuyor.
3 YILLIK HAZIRLIK SÜRECİ
Cumhuriyetin 100. yılına armağan olarak hazırlanan eserin tanıtım toplantısı, Türkiye Maarif Vakfı Genel Merkezi’nde düzenlendi. Tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, ansiklopedilerin bir hafıza ve aynı zamanda geleceğe ilişkin tahayyül olduğunu belirterek, “Tüm bunları yaparken amacımız tarih boyunca Orta Asya’dan Balkanlara geniş bir coğrafyada medeniyetler kurmuş büyük bir milletin ahfadı olarak bizler, yurt dışında hizmet verirken, büyük bir birikime dayanarak ve güvenerek yaptığımızın farkındayız. İstedik ki bu birikimi, külliyatı derleyip toparlayalım ve bilim camiasının hizmetine sunalım. 3 yıldır neredeyse her hafta birlikte bu büyük esere kafa yorduk” ifadelerini kullandı.
KÜLTÜRÜMÜZ KAYITLARA GEÇTİ
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de ansiklopedinin yoğun ve titiz bir gayretin mahsulü olarak ortaya çıktığına işaret ederek, geçmişte yaşanmış ve geleceğe ışık tutacak kültürümüzün kayda geçmiş olmasının değerli olduğunu belirtti. Türk Maarif Ansiklopedisi Bilim Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Azmi Özcan, İcra Kurulu Başkanlığını ise Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili üstlendi. Yeni Şafak’a konuşan Özcan, “Süreç içerisinde Türk maarif tarihine yaptığı katkılar itibarıyla çok eşsiz bir yerde olan, ama zamanla unutulmuş, yaptıkları bir şekilde hafızalardan silinmiş çok fazla değerle karşılaştık. Türk medeniyet ve maarif tarihine bütüncül bir yaklaşım getirmeye çalıştık” dedi.
5 cilt olacak
Toplam 1200 maddeden oluşan ansiklopedide şimdiye kadar 1134 maddenin yazımı tamamlandı. Yazılan maddelerin redaksiyon işlemleri devam ediyor. İlk cildi oluşturan 209 madde “turkmaarif-ansiklopedisi.org.tr” adresinde yayımlandı. Toplamda 600’ün üzerinde yazarın telifinden oluşan ansiklopedinin beş cilt olması planlandı. Çalışmalar bittiğinde ansiklopedi basılı olarak okuyucuya sunulacak.