Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15:33 meydana gelen depremin derinliği 14.31 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Nurhak ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15:33 meydana gelen depremin derinliği 14.31 kilometre olarak ölçüldü.
En son deprem nerede oldu?
En son deprem nerede oldu?
AFAD verilerine göre son depremler şu şekilde;
- 2024-09-22 15:33:00 38.01056 37.50694 14.31 ML 3.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
- 2024-09-22 12:57:14 39.9925 24.03639 16.83 MW 4.2 Ege Denizi
- 2024-09-22 12:50:23 40.1425 24.13917 6.53 MW 4.9 Ege Denizi
- 2024-09-22 12:41:46 36.41222 38.80889 6.87 ML 1.8 Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [32.75 km] Akçakale (Şanlıurfa)
- 2024-09-22 12:37:23 39.24278 29.27333 7.0 ML 1.4 Hisarcık (Kütahya)
- 2024-09-22 12:35:46 39.19417 29.23528 7.0 ML 1.7 Hisarcık (Kütahya)
- 2024-09-22 12:34:38 39.24028 29.23694 7.0 ML 1.2 Hisarcık (Kütahya)
- 2024-09-22 12:03:53 39.9325 24.06 7.89 ML 3.1 Ege Denizi
- 2024-09-22 11:47:21 40.15139 23.99833 8.68 MW 4.3 Ege Denizi
- 2024-09-22 11:18:51 38.06778 37.72528 12.52 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
- 2024-09-22 10:37:09 38.49917 40.28972 9.45 ML 2.3 Arıcak (Elazığ)
- 2024-09-22 10:25:40 39.57917 26.02472 8.1 ML 1.5 Ege Denizi - [09.58 km] Ayvacık (Çanakkale)
- 2024-09-22 10:11:08 37.83694 39.03194 9.7 ML 1.4 Siverek (Şanlıurfa)
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