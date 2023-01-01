Eris için maske ve kapanma yok

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın 9 kişide yeni varyant Eris’in tespit edildiğini açıklaması üzerine konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Eylül ayı itibariyle Kovid-19’da Eris varyantı kaynaklı yeni bir dalgaya girildiğini söyledi. Şu an Omicron’un alt varyantı olarak bilinen yeni varyantların baskın olduğunu kaydeden Yavuz, maske zorunluluğu veya yeni kapanmaların gündemde olmadığını ifade etti.





SALGIN MEVSİMSEL GRİBE DÖNÜŞMEDİ

Kovid 19’un halen grip gibi bir mevsimsel hastalığa dönüşmediğini söyleyen Prof. Dr. Yavuz, “Bunu Dünya Sağlık Örgütü de söylüyor. Dolayısıyla halen yılda 2-3 kez, her mevsimde görülebilen dalgalar halinde seyretmeye devam ediyor. Eylül itibariyle de yeni bir dalgaya girmiş durumdayız. Eris diye sözünü ettiğimiz varyant türünün Omicron’dan daha ağır bir hastalık yaptığına dair bir veri yok. Bu dalgadaki esas sıkıntımız, gerek aşı ile elde edilen bağışıklık, gerekse hastalığı geçirmiş olmakla elde edilmiş bağışıklıkta bir zayıflama var hepimizde. Dolayısıyla semptomatik hastalık geçirme olasılığımızı artırıyor” diye konuştu.





HASTANELERDE MASKE TAKILABİLİR ÖNERİSİ

Pandeminin başında yaşanan kapanma ve maske zorunluluğunun toplumda Kovid’e karşı hiçbir bağışıklık olmadığı için gerekli olduğunu hatırlatan Yavuz, “Hiç bağışıklığımızın olmadığı bir enfeksiyon söz konusuydu ve yüzde 1 ölümcüldü. Eğer o zaman kapanmalar, önlemler olmasaydı, şu anda yaşanan ölüm sayısının en az 2-3 katı belki 4 katı daha fazla sayıda ölüm olacaktı. Toplumda enfeksiyon sıklığının çok arttığı dönemlerde, mesela sınıflar gibi kalabalık ortamlarda hasta olanın ya da hastalık belirtileri hissedenlerin en azından maske takması ya da hastanelerde biz sağlık çalışanları olarak hastalarımıza bulaştırmamak üzere böyle bir sorumlulukla maske takmamız faydalı olabilir. Bunun bir zararı yok ama enfeksiyonu kontrol edebilmek açısından önemli. Böyle bir kapanma, yeniden maske zorunluluğu gibi bir şey gelmeyecek”şeklinde konuştu.





Grip aşısı yaptırın

Grip aşılarının belli gruplara ücretsiz tanımlandığını hatırlatan Yavuz, “Bağışıklığı baskılanmış kişiler, 65 yaş üstü bireyler, gebeler, kalp, akciğer gibi ek hastalığı olanların grip aşılarını tam bu günlerde olmaları gerekiyor. Grip aşısı bu yıl erken geldi. Ücretsiz tanımlananlar hemen gidip aşılarını olmalı ki, esas grip sezonunda kanlarında yeterli düzeyde antikor bulunsun” ifadelerini kullandı.





Tat ve koku kaybı var

Endonezya, ABD ve Avrupa’da Kovid-19 vakalarını yeniden yükselişe geçiren Eris varyantı, dünyadaki tüm vakaların yüzde 20’sinin sebebi olarak ifade ediliyor. Eris varyantının diğer varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Servet Öztürk, “Bulaş yolu genellikle damlacık yolu ve enfekte yüzeylerle temas olarak öne çıkıyor” dedi. Bu varyantın belirtilerinin diğerlerinden farklı olmadığını anlatan Öztürk, “Sıklıkla ateş yüksekliği, öksürük, boğaz ağrısı, kas-eklem ağrıları, baş ağrısı, burun akıntısı-tıkanıklığı, tat ve koku kaybı ve ishal olarak özetlenebilir” diye konuştu. Bazı vakalarda ishalin de gözlendiği ifade ediliyor.





770 milyon vaka görüldü

Kovid-19 pandemisinin başlamasının üzerinden 3 yılı aşkın süre geçti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 770 milyon vaka, 6.9 milyon ölüm meydana geldi. Ülkemizde ise resmi rakamlara göre 17 milyon kişi hastalığa yakalanırken yaklaşık 101 bin kişi hayatını kaybetti.



