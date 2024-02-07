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Hayat

Etrafa saldıran sırtlan dehşet saçtı: 1 üniversite öğrencisi öldü 2 kişi yaralandı

Kenya'da etrafa saldıran sırtlan dehşet saçtı. Yaşanan saldırıda 1 üniversite öğrencisinin hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) tarafından yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının korunduğu Nairobi Ulusal Parkı'nda sırtlan saldırısı yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

12:16 - 7/02/2024 Çarşamba
AA
Sırtlan dehşeti
Sırtlan dehşeti

Kenya'da yaşanan sırtlan saldırısında 1 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) tarafından yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının korunduğu Nairobi Ulusal Parkı'nda sırtlan saldırısı yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, sırtlan saldırısında 1 üniversite öğrencisinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı, yaralananların tedavileri için bölgedeki hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bölgenin sırtlanlar için göç güzergahı üzerinde olduğu uyarısı yapılan açıklamada, yerel halka dikkatli olunması çağrısı yapıldı.



#sırtlan
#Kenya
#saldırı
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