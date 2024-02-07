Etrafa saldıran sırtlan dehşet saçtı: 1 üniversite öğrencisi öldü 2 kişi yaralandı

Kenya'da yaşanan sırtlan saldırısında 1 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) tarafından yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının korunduğu Nairobi Ulusal Parkı'nda sırtlan saldırısı yaşandığı bilgisi paylaşıldı.