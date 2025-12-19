Yeni Şafak
Fethiye'de yolcu midibüsü ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

15:1319/12/2025, Cuma
DHA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolcu midibüsü ile minibüs kavşakta çarpıştı, kazada 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Engin Bozkurt'un kullandığı 48 HD 3116 plakalı yolcu midibüsü ile Furkan Hazar yönetimindeki 16 APT 77 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 13 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Fethiye
#Minibüs
#Kaza
