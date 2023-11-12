Filistin davası soframızda

Filistin’de ağaçlar, meyveler, yemekler de kültürel öğe olduğu kadar direnişin bir parçası. Aklıma, savaş esnasında ölümü kaçınılmaz olan Çerkes abreklerinin son bir ölüm dansı yapması geldi Hatice Özdemir Tülün’ün yazdıklarını okuduğumda. Direniş uzun zaman, nesilden nesle aktarıldığında, cephe artık evler olduğunda, şarkılara, danslara, yemeklere sirayet ediyor. Bu da bir halkın, ne kadar çok hırpalandığının işaretidir aslında. Örneğin, sosyal medyada Filistin haritasının bir karpuz dilimine benzetilerek çizilmiş resimlerini görüyoruz. Hatice Özdemir Tülün’ün resmettiği “Kudüs’te Karpuz” çalışması, karpuzun Filistin bayrağı ile aynı renklere sahip olduğu vurgusuyla paylaşılmış. Bayrağı bir tehdit unsuru olarak görülen halkın, öz kimliğinde, toprağında, Allah’ın izni ve emriyle renklerinin salınmasını ifade ediyor karpuz burada. Bir protesto biçimi aslında. Tur Dağı’nda resmedilen zeytin ağaçları, Filistin mutfağının temel ögelerinden biri olan, üç bin yıllık bereketi ve direnci sembolize ediyor. Dünyanın en yaşlı zeytin ağaçları hâlâ bu topraklardadır ve işgalciler, zeytin ağaçlarını da zaman zaman kesiyor, kadim kültüre ve halkın geçim kaynaklarına zarar vermeye çalışıyorlar. Limon da Filistin’in, bütün Akdeniz ülkeleri gibi doğal bir zenginliğidir. Limon üzerine şarkılar vardır Filistin’de. Üçüncü resimde Nablus sokaklarında tasvir edilen limon turşusu bu binlerce yıllık lezzete ve geleneğe atıfta bulunuyor. Limon gibi portakal da Filistin için önemli bir ticari üründü. İşgal edilmeden önce ihracatı yapılan yafa portakallarının lezzetini tadabilmek artık çok zor olsa da bir gün yeniden huzur ve güven içinde yetiştirilmesini ve sofralarımıza gelmesini dileyelim. Hatice Özdemir Tülün’ün resmettiği El Halil’de Zahter, Ramallah Tepeleri'nde Sumak, Surların Önünde Kimyon da bizim Güneydoğu Anadolu mutfağımızın da kıymetli baharatları. Hem en az dört bin yıllık bir tarihe sahip oluşuyla Filistin mutfağının köklerinin ne kadar eskiye gittiğini hem de sadece gönlümüzün değil, mutfağımızın, kültürümüzün de Filistin ile kardeşliğini gösteriyor. Bugün yine Filistin mutfağından lezzetlerle yazımızı süsleyelim ve sonsuz bir özgürlük, hep birlikte mutlu yarınlar için kardeşlerimize dua edelim. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.