Filistin mutfağına buyurun

Gölün balçıklarının altında, havayla temas etmeden tam olarak korunmuş Ohalo 2 arkeolojik alanında, insanların yaşadıkları kulübelere ait kanıtlar var. 130 bin farklı türde tohumun bulunduğu alanda yaşayanlar, arpa ve buğdayın yabani formlarını ehlileştirmeye başlamışlar, tarımın ilk adımlarını atmışlar, biçtikleri arpa ve buğdaydan un öğütmüşler, hemen kulübelerinin önündeki ocaklar üzerindeki düz taşlarda hamuru pişirerek ekmek yapmışlar. Balık, kuş, geyik gibi hayvanları avlayıp pişirmişler. Özellikle balıkları tuzlayıp sakladıklarına dair verilerin bulunması, insanlık tarihinin düşünülenden çok daha eskiye dayandığının en güzel kanıtlarından biridir. Elbette beslenmelerini sadece bunlar oluşturmuyor, mercimek, nohut, bezelye gibi kurubaklagiller, üzüm, meşe palamudu , bitkiler ve meyveler de Ohalo 2 sakinlerinin sofralarında yer alıyordu. Hatta arkeologlar, incir, zeytin ve badem ağaçlarını yaşadıkları bölgelere dikip, bahçeler yaptıklarını söylüyor. İnsanlık tarihinin başlangıcında duran Kudüs’ün bize sunduğu binlerce değerden biriydi bu. Elbette, Ohalo 2 sakinlerinin torunları, bu topraklara adım atan onlarca uygarlık, Filistin mutfak kültürüne başka başka katkılar sağladılar. Fakat bilinen o ki Filistin halkının kökleri bundan 30 bin yıl önceye dayanıyor. Zeytin, üzüm, incir ve badem ağaçları arasında, buğday ve arpa ekip, balık avladıkları topraklarda bugün hâlâ, zor da olsa yaşamı sürdürmeye gayret ediyorlar. Kadim bir kültürün mirasçıları olarak. Bu Filistin mutfağı hakkında yazdığım üçüncü yazı. Ve bu kültür, defalarca yazmayı, anlatmayı gerektirecek kadar zengin. Bugün Filistin topraklarıyla özdeşleşmiş binlerce yıllık zeytin ağaçları İsrail tarafından kesiliyor. İnsanlık tarihinin en eski zeytin bahçeleri, ırksal bir nefretin kurbanı oluyorlar. Medeniyetlerin göz bebeği topraklar bir açık cezaevine dönmüş durumda. Bugün yine Filistin mutfağından tarifler ekleyeceğim yazıma. Hazır gündem yine çiğ köfteye dönmüşken, Celile civarında çiğ köftenin atası sayılabilecek bir yemek vardır: “kibbeh nayyeh”. Çiğ servis edilebildiği gibi, pişmiş olarak ta tüketilen kibbehin pişmiş hali, bizim mutfağımızdaki içli köfteye benzer. Bugün her iki kibbeh nayyeh tarifini de paylaşacağız. Zeytin ağaçlarının ve çocukların özgürce yaşadığı günler duasıyla… Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.