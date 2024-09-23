Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun deklanşöre Gazze için bastı

365 kişinin kefiyeli fotoğrafını çekti. İsrail zulmünü unutturmamak için projeyi hayata geçirdiğinin altını çizen Uzun, projenin nasıl oluştuğunu şöyle anlattı: “Geçen sene zulmün başladığı 7 Ekim’de Afyon Frig Vadisi’nde fotoğraf çekimi yapıyordum. Elim kolum bağlandı, hiçbir şey yapamadım. O gün bugündür sosyal medyada Kudüs’ü, Gazze’yi savundum. Bir gün Yusuf Kaplan Hoca, ‘Sanatsal bir şeyler yapmak lazım’ deyince Allah fotoğrafçılık yeteneği vermiş, bunu kullanmam lazım diye düşündüm. 7 Ekim’de zulmün 365. günü oluyor. Gazze’deki zulüm normalleşmeye başladı. 365 gün öldük temasında, Filistin ve Gazze için bir proje bu.”

Gelenlerin nötr, öfkeli ve gülümseyen pozlarını çeken Uzun, fotoğraf çektirenler arasında bakanlar ve başkanların olduğunu söyledi. Fotoğrafları 7 Ekim’de www.365gunolduk.com’da yayınlayacağını ifade etti. Fotoğraf çekimine gelenler arasında ses sanatçısı Yunus Çoban da vardı. Çoban, Filistinlilerin yanında olduğunu göstermek için fotoğraf çekimine geldiğini, etkinliklerde bir araya gelerek Filistin’i her daim konuşmaya çalıştıklarını söyledi. Hüsna Demiröz Kahveci ise etkinliği sosyal medyada gördüğünü ve bir şey yapmak adına çekime geldiğini belirtti. Kahveci hislerini şöyle aktardı: Fotoğraf çektirirken kızgınlık ifadesi çok hızlı geçti, bir şey hissedemedim. Ama güldüğümde El Halil’deki çocukların gülüşü, onların samimiyeti geldi aklıma” dedi.