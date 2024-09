Gazze’de her kalp kırık

“Gazze’de herkes korkmuş halde. Herkes ölümden korkuyor. Çünkü ölmen an meselesi” şeklinde konuşan Ahmed Kouta, “Ama kimse kendi ölümünden korkmuyor. Ailesinin, arkadaşlarının ve yakınlarının ölümünden korkuyor. Her an korkunç bir hava saldırısına kurban gidebilirsiniz. Her an enkazın altında kalabilirsiniz. Kimse onları nasıl çıkaracağını bilmiyor” diyor ve sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Hastane ilk işgal edildiğinde hepimiz umutsuzduk. Hiçbir uluslararası kuruluş veya devlet İsrail’i durduramadı. Sonra diğer hastaneler işgal edildi veya hava saldırılarına uğradı. Orada hastalara yardım edemedik. Donup kaldık. Ekipman edinene kadar müdahale edemedik. Çok yürek burkan bir durumdu. Pek çok hastam kollarımda can verdi. Onlara yardım edecek imkânım yoktu.”