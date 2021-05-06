GELARD Derneği Başkanı Pamir: Mimarlıkta külliyeler hak ettikleri yerde değil

Geleneklerimizi ve Geleceğimizi Araştırma, Tasarım ve Tanıtma Derneği (GELARD), mimarlık bölümü öğrencilerine yönelik ‘Mimar Adayları ‘Külliyelerimizi’ Tanıyor’ projesi başlattı. Projede farklı üniversitelerden 28 öğrenci eğitim alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca desteklenen proje, külliye ve vakıf eserlerinin mimari bir sentez oluşlarıyla toplumsal fonksiyonları, genç mimar adaylarına tanıtılarak farkındalık oluşturuluyor.

GELARD Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Haluk Pamir.

GELARD Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Haluk Pamir, projeye ilişkin “Temel çıkış nedeni külliyelerimizin medeniyetimizin çok önemli kurum ve sembolleri olmalarına rağmen, günümüz mimarlık ortamında maalesef az bilinmeleri ve mimarlık eğitiminde hak ettikleri yeri alamamasıdır” sözleriyle açıkladı. “Külliyeler, bizim medeniyet birikimimizin Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemi, dini, sosyal ve kültürel hizmet ortamlarıdır” diyen Prof. Pamir, şöyle konuştu:

KENTSEL DOKUDA ALTERNATİF

“Hepsi, hem bulundukları mahallenin hem de şehrin toplumsal ve kültürel merkezleridir. Böylece semt dayanışmasını sağlayarak semtin ve şehrin çeşitli olumsuz dış faktörlere karşı direncini arttırmışlardır. Medeniyetimizin toplumsal ve yapılı çevre kültürünün önemli örnekleri olan külliyelerimizin anlamlı bir çerçevede bütünüyle anlaşılması hem tarihimizi anlamak hem de geleceğimizi kurmak açısından önemlidir. Külliyelerimizin günümüzde sağlıklı kullanılması ve kentsel dokuda önemli bir alternatif olarak yeniden varlıklarını sürdürebilmeleri için mimar adayları tarafından iyi anlaşılıp sahiplenilmesi ve üzerinde düzenli olarak çalışılması gerekmektedir.”

REKLAM

Hatice Tezgel.

MİMAR ADAYLARINA TANITILIYOR

Projenin koordinatörü Hatice Tezgel de “Projemiz ile mimarlık bölümü öğrencilerinden seçilen gruba medeniyetimiz, vakıf anlayışımız, yerleşimlerimizin semt kurgusu, mimarlık kültürümüz ve bütün bunlardan etkilenerek oluşan külliyelerimizi tanıtmayı hedefledik” dedi. Tezgel, “Haziran ayına kadar devam edecek olan eğitimlerimiz sonrasında hedefimiz pandemi koşulları izin verirse projemizin ikinci aşamasında öğrencilerimizle ‘İstanbul ve Konya külliyelerine’ teknik gezi gerçekleştirmek. Böylece önemli örnekleri yerinde tahlil ederek bilgilerimizi pekiştirmiş olacağız. Projeye katılan gönüllü öğrencilerin konu üzerine hazırladıkları makale, gezi yazısı, fotoğraf ve çizimlerinden oluşan ‘Yayın ve Sergi’ oluşturulacak” dedi.