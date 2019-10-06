Hayat Geldi ceviz mevsimi
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Geldi ceviz mevsimi

Farklı kültürlerde bambaşka yerlere sahip olan cevizin mevsimine hoş geldiniz. Vücut ve beyin gelişiminde, hastalıkla mücadelede başrolde olan cevizin tatlıdan tuzluya birçok yiyeceğin hazırlanmasında kullanılıyor. Sizin için patates, helva ve kıtırlı tarifler hazırladık.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Ceviz
Ceviz

Kafkasya’nın kadim kültürlerinde ulu bir ağaçtır ceviz. Altında oturanları uzun bir uykuya sürükleyen kendine has bir kokusu vardır. Bu koku insanları korkutmuş olacak ki türlü söylenceler türemiştir hakkında. Tasavvufta da yeri vardır üç kabuğunun, meyvesinin ve yağının. Nefse benzetilir. Olgunlaştıkça bir kabuğunu atan ceviz gibidir insan kalbi. Aşama aşama, her bir kabuğu kırıldıkça şifa olur, lezzet bulur, kemale erer.

NESİLLER İÇİN GEREKLİ LEZZET

Nasrettin Hoca fıkralarından şiirlere, mitolojik hikayelerden halk inançlarına, bir çok yerde adı geçen cevizin mevsimidir. Bin yıllarca yağı, meyvesi ve yaprağı ilaç yapımında kullanılmış, yeşil kabuğundan boya elde edilmiş. Bugün televizyon programlarında sık sık beyine benzetilen ceviz, tıpkı balıktaki gibi bol miktarda omega-3 içeriyor. Antioksidan özellikler taşıyan cevizin çok ilginç bir başka özelliği ise içinde gümüş iyonlarının bulunması. Gümüş iyonları mikroorganizma ve kansere karşı savaşta oldukça etkili. Eski çağlarda cevizin bu özelliğinden faydalanılarak zehre karşı koruyucu, bağışıklık güçlendirici ilaçlar yapılmış. Bütün bu nedenlerle gebe ve emzikli kadınların, çocukların beslenmesinde belli bir ölçüde yer alması, beynin gelişimi ve sağlıklı nesiller için gerekli. Ceviz özellikle baklavanın, kadayıfın içinde, helvaların üzerinde kullandığımız bir lezzet. Anadolu’da çöreklerin, acuka gibi sosların da olmazsa olmazı. Tatlıdan tuzluya, her çeşit yiyeceğin hazırlanmasında kolaylıkla kullanılan bu güzel meyve için ben de bir kaç tarif seçtim. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

  • CEVIZLI PATATES FIRIN
  • MALZEMELER
  • 6 iri patates
  • Bir çay bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 300 gram kaşar peyniri
  • 250 gram krema
  • Bir su bardağı ceviz içi
  • Yarım demet fesleğen
  • Bir fiske tuz
  • Bir fiske karabiber
  • YAPILIŞI
  • Patatesleri iyice yıkayıp çatalla delikler açalım. Üzerine sıvı yağı gezdirelim ve tuz serpelim. Fırında iyice pişirelim. Çıkardığımız patatesleri küp küp doğrayalım. Yüksek kenarlı bir fırın kabını tereyağı ile yağlayalım. Patatesleri karabiber ile karıştıralım, fırın kabına yerleştirelim. Kremayı üzerine yayalım. Kaşarı rendeleyelim ve serpelim. Ceviz içlerini serpelim. 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirelim. Afiyet olsun.
  • CEVİZ KITIRLARI
  • MALZEMELER
  • 2 su bardağı ceviz
  • Bir su bardağı şeker
  • Bir yemek kaşığı tereyağı
  • Bir fincan su
  • YAPILIŞI
  • Bir tavada tereyağı, şeker ve ceviz içlerini karıştıra karıştıra kavuralım. Şeker erimeye başlayınca suyu ilave edelim. Tüm ceviz içleri şekere bulanınca, pişirme kağıdının üzerine yayalım. Kurutalım. Tek başına çerez olarak tüketebildiğimiz gibi keklerin, salataların içine de ilave edebiliriz. Afiyet olsun.
  • CEVIZLI BASMA HELVA
  • MALZEMELER
  • Bir su bardağı ceviz içi
  • Bir su bardağı pekmez
  • Bir su bardağı kuru üzüm
  • Bir su bardağı hurma
  • Bir su bardağı kuru kayıs
  • YAPILIŞI
  • Kuru kayısı ve hurmayı yıkayıp doğrayalım. Kuru kayısı, üzüm, ceviz içi ve pekmezi blenderdan geçirelim. Doğradığımız kayısıları ilave edip karışımı bir buzdolabı poşetine dolduralım. Şekil verip buzlukta yarım saat dinlendirelim. Dilimleyip servise alalım. Afiyet olsun.

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