Geldi ceviz mevsimi

Kafkasya’nın kadim kültürlerinde ulu bir ağaçtır ceviz. Altında oturanları uzun bir uykuya sürükleyen kendine has bir kokusu vardır. Bu koku insanları korkutmuş olacak ki türlü söylenceler türemiştir hakkında. Tasavvufta da yeri vardır üç kabuğunun, meyvesinin ve yağının. Nefse benzetilir. Olgunlaştıkça bir kabuğunu atan ceviz gibidir insan kalbi. Aşama aşama, her bir kabuğu kırıldıkça şifa olur, lezzet bulur, kemale erer.

NESİLLER İÇİN GEREKLİ LEZZET

Nasrettin Hoca fıkralarından şiirlere, mitolojik hikayelerden halk inançlarına, bir çok yerde adı geçen cevizin mevsimidir. Bin yıllarca yağı, meyvesi ve yaprağı ilaç yapımında kullanılmış, yeşil kabuğundan boya elde edilmiş. Bugün televizyon programlarında sık sık beyine benzetilen ceviz, tıpkı balıktaki gibi bol miktarda omega-3 içeriyor. Antioksidan özellikler taşıyan cevizin çok ilginç bir başka özelliği ise içinde gümüş iyonlarının bulunması. Gümüş iyonları mikroorganizma ve kansere karşı savaşta oldukça etkili. Eski çağlarda cevizin bu özelliğinden faydalanılarak zehre karşı koruyucu, bağışıklık güçlendirici ilaçlar yapılmış. Bütün bu nedenlerle gebe ve emzikli kadınların, çocukların beslenmesinde belli bir ölçüde yer alması, beynin gelişimi ve sağlıklı nesiller için gerekli. Ceviz özellikle baklavanın, kadayıfın içinde, helvaların üzerinde kullandığımız bir lezzet. Anadolu’da çöreklerin, acuka gibi sosların da olmazsa olmazı. Tatlıdan tuzluya, her çeşit yiyeceğin hazırlanmasında kolaylıkla kullanılan bu güzel meyve için ben de bir kaç tarif seçtim. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

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