Geleneğin izini taşıyan modernist.

Türk resim sanatının yaşayan efsanelerinden Devrim Erbil’in “Renkler ve Teknikler” sergisi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM Galeri’de açıldı. Sanatının çeşitli dönemlerinden örnekler içeren sergi, sanatçının kullandığı değişik tekniklerden oluşuyor. İstanbul’un silüetinin yansıdığı tuval resimlerinin yanı sıra, eserlerinin işlendiği halılar da sergileniyor. Sanat kimliğini İstanbul’da edinmiş biri olarak, bu güzide şehrin resimlerinde her zaman var olduğunu söyleyen sanatçı, “Ben geleneğin izlerini taşıyan bir modernistim. Resimlerimde hat sanatının özellikleri, ritim duygusu, hareket var. Tabiata baktığımızda o geleneğin izlerini görme şansımız olacak” dedi.

HALI MI DAHA GÜZEL RESİM Mİ

Uzun bir sanat hayatı olduğunu söyleyen usta ressam, altmış yıllık Türk resminin canlı tanığı olduğunu ifade etti. Türkiye’de büyük bir halı müzesi açmak istediğini de belirten Erbil, “Halı, Türklerin insanlığa armağan ettiği bir teknik ve dünyanın en güzel halılarını, uzun süre Anadolu’da dokudular. Anadolu’ya Orta Asya’dan geldi. Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan hepsinde halı çok önemli bir eşya olarak, sanat eseri değerinde yer alıyor. Ben bazı halılarımı orada, bazılarını da Türkiye’de dokuttum. Halı dokuyan, bütün duyarlılığını dikkatle o halıya dökülüyorsa, resme uygun yapabiliyorsa, o sanatçının diğer eserleri kadar çok anlamlıdır. Ben bunu göstermek istediğim için resmimle birlikte aynı boyda halısını da sergiledim. Bazen kendi adıma, halı mı daha güzel resim mi daha güzel şaşırıyorum doğrusu” açıklamasında bulundu. Devrim Erbil’in sergisi 23 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

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