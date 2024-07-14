Genç Mustafa'nın büyük hayalleri vardı

Henüz 13-15 yaşlarında kendi çakısıyla bileğine kazıdığı bir Trakya haritası, haritanın ortasında ay-yıldız ve bir yumruk figürü… Kış aylarında bile ‘Yunan görsün diye’ giysisinin kolunu dirseğine kadar kıvıran çakı gibi bir delikanlı. Yıllar sonra 53 yaşına geldiğinde, o hain darbe kalkışmasının yaşandığı 15 Temmuz gecesinde Mustafa Cambaz’ı sokağa çıkaran da işte bu ülkeye bu ay-yıldıza olan sevdasıydı. İlkokulu “Bir zamanlar alperenlerin, akıncıların eğitilip teşkilâtlandığı, at binip kılıç kuşandığı, Rumeli Fatihleri; Gazi Süleyman Paşa, Gazi Evrenos Bey, Hacı İlbey ve erenlerinin konakladıkları yer… Rodopların eteğindeki şirin köy, Menetler… Ya da ilk adıyla Menettiler… Evet, şimdi uzakta olan o köy benim köyüm…” sözleriyle tanıttığı Menetler’de Medrese-i Hayriye’de okudu. 11 yaşında babası Ahmet Cambaz ile birlikte Türkiye’ye geldi. Küçük yaşta mensubu olduğu Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadele ile tanınan Doktor Sadık Ahmet’in fikirlerinden etkilendi. İstanbul’da Nuri Paşa Mahallesi’nde mütevazi bir binanın okula dönüştürülmesiyle açılan Zeytinburnu İmam Hatip Orta Okulu’na yazıldı. Bugün kız öğrencilere eğitim veren Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1970’li yıllarda erkeklere özel yatılı bir okuldu. Zeytinburnu İmam Hatip Orta Okulu’nda okurken hafta başı yapılan İstiklal Marşı törenlerinden birinde hocası, “Mustafa sen gel, Yunanistan’da çok Yunan bayrağı göndere çekmişsindir gel bir sefer de Türk bayrağı çek” diyerek Cambaz’ı Türk bayrağını göndere çekmesi için görevlendirdi. İmam hatip ortaokulunda yaşadığı bu olayı üniversitede dahi unutmayarak arkadaşlarına “Benim için hiçbir hoca bunu söylememişti, o gün o bayrağı göndere çekerken okuduğum İstiklal Marşı’ndaki coşkuyu unutmayacağım” sözleriyle anlattı.

Eşiyle lisede tanıştı

Cambaz, ortaokulu Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu’nda tamamladı. Ardından aynı okulun imam hatip lisesine devam etti. Lise ikinci sınıfta Arapça derslerinde zorlanmaya başladı. Okulunu değiştirmeye karar verdi. Yine aynı ilçede bulunan Zeytinburnu İhsan Mermerci Lisesi’ne geçti. İki sene öğrencisi olacağı bu okulda eşi Semra Hanım ile tanıştı. Liseyi bitirdikleri sene, 26 Kasım 1986’da evlendiler. İhsan Mermerci Lisesi Mezunları Derneği üzerinden iletişime geçtiğimiz Edebiyat 3-A sınıfında okuyan arkadaşları bugün onu, “Çok çalışkan ve efendi biriydi. Matematiğe yatkındı. Sınıfın hatıra fotoğrafını çizmişti. Tek derdi Türk vatandaşı olmaktı” diyerek anlatıyorlar. Sınıf arkadaşlarıyla birlikte okul fotoğrafçısı Mustafa Kavak’a verdikleri pozda okul bahçesinddeler. Cambaz’ın hemen solunda gelecekteki eşi Semra Hanım oturuyor. Arkadaş grubunun da yer aldığı fotoğrafın ortasında okulun coğrafya öğretmeni Nihat Bey oturuyor. Fotoğraf 1983 yılına ait.

Hayalindeki meslek gazetecilikti

1984 yılında İhsan Mermerci Lisesi’nden 5.52 diploma puanı ile mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’na girdi. Üniversiteyi evliliği ile birlikte sürdürdü. Bu nedenle erkenden iş hayatına atıldı. Birçok farklı sektörde çalıştıktan sonra hayalindeki mesleği yapma fırsatı yakaladı. Gazeteci, fotoğraf muhabiri ve yönetici olarak Yeni Şafak Gazetesi’nde ve Tvnet’te 1999-2016 yılları arasında çalıştı.

Cambaz adına yarışan karelerden en iyiler seçildi

Yaptığı işi “kayıt fotoğrafçılığı” olarak tanımlayan Yeni Şafak foto muhabiri Şehit Mustafa Cambaz’ın adına düzenlenen “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması”nın kazananları belli oldu. Yarışmanın ödül töreni 13 Temmuz Cumartesi tarihinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleşti. Gecede 14 farklı kategoride ödüller dağıtıldı. “2023’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları” kategorisinin birincisi Hatay’da çektiği “Muzice” isimli fotoğrafıyla Sergen Sezgin oldu. Kategorinin ikincisi “Yumruk” fotoğrafıyla Emin Sansar olurken üçüncüsü Ankara’da çekilen “Dolunay ile Bayraktar Akıncı” fotoğrafıyla Osmancan Gürdoğan oldu. “Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar” kategorisinin birincisi “Semazenler” fotoğrafıyla Mursel Yağcıoğlu, ikincisi “Bayraklı Baba” fotoğrafıyla Caner Başer, üçüncüsü ise “İplik boyama” fotoğrafıyla Gülin Yiğiter.

Yeni nesil fotoğraflar da ödüllendirildi

“Yeni Nesil Fotoğraflar” kategorisi cep telefonu ve drone çekimi fotoğraflar olarak iki alt dala ayrıldı. Cep telefonu çekimi kategorisinde birinci Sinop’ta “Kabataj Bayramı Etkinlikleri” isimli fotoğrafıyla Hüseyin Türk oldu. İkincilik ödülü “Uçurtma” isimli fotoğrafıyla Murat Bakmaz’a verilirken, üçüncülük ödülü “Kuraklık” isimli fotoğrafıyla Ekrem Şahin’e verildi. “Yeni Nesil Fotoğraflar Drone Çekimi” kategorisinin kazanan ilk ismi Kahramanmaraş’ta çektiği fotoğraf ile Evrim Aydın. Fotoğtafının ismi ise “Çaba”. “TCG Anadolu Boğaz Geçişi” fotoğrafıyla Ali Atmaca 2.ci; “Flamingo” fotoğrafıyla Neşe Arı, üçüncü ilan edildi.

Bu bir “Yol” hikâyesi

Yarışmanın 2023 yılında başlatılan kategorisi “Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü” bu yıl eski adıyla “Yassıada” olarak bilinen Demokrasi ve Özgürlükler Adası temasıyla gerçekleştirildi. Temel amacı Cambaz’ın hikâyesini tamamlamak olan kategorinin kazanını İstanbul’dan Kudret Deniz Kalaycı oldu. “Yol” isimli fotoğrafıyla kazanan Kalaycı, fotoğrafını Yassıada’da çekmiş.

Gazze yanıyor

2024 yılına özel olarak belirlenen “Yeni Şafak Gazetesi Gazze Özel Ödülü” ise bu yıl ilk kez veriliyor. “Gazze’nin Sesini Duyuran Objektifler” başlığı altında verilen ödül için herhangi bir başvuru kabul edilmemişti. Kategorinin kazananı Gazze’de yaşanan drama ses veren fotoğraflar arasından Yeni Şafak Gazetesi tarafından belirlendi. Gazzeli foto muhabir Mustafa Hassona, “Gaza is on fire” (Gazze yanıyor) ismini verdiği fotoğrafıyla “Yeni Şafak Gazetesi Gazze Özel Ödülü”nün sahibi oldu.

Ödüller Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda verildi

Yarışmaya 6 Mayıs tarihinden itibaren 8 bin fotoğrafla başvuru yapılmıştı. 12 Haziran tarihinde ise 8 bin fotoğraf arasından; Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Temsilcisi Ümit Bektaş, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz, Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç, Fotoğraf Sanatçısı Gül Işık tarafından beş temel ve bir özel kategoride kazananlar belirlendi.







