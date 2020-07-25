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Hayat Göz nuru bin 322 halı El emeği halılar Ayasofyada göz kamaştırdı
AKTÜEL

Göz nuru bin 322 halı: El emeği halılar Ayasofya'da göz kamaştırdı

Anadolu kadınlarının yüzyıllardır kendileri ve eşlerinin son yolculuklarında kullanılmak üzere dokuduğu halıları ve ölümleri sonrasında camiye vakfettikleri el emeği göz nuru halılar Ayasofya Camii’ni süsledi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
El emeği eşsiz eserler Ayasofya'daki yerini aldı.
El emeği eşsiz eserler Ayasofya'daki yerini aldı.

Halk arasında “ölümlük halı” olarak bilinen halılar Ankara halı deposunda muhafaza ediliyordu. Bu el emeği eşsiz eserlerden bin 322’si yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii’nin yan neflerini süsledi.

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SERİLMEDEN ÖNCE DEZENFEKTE EDİLDİ

Ayasofya Camii’ne gönderilmek üzere seçilen el dokuması etüdlük vakıf halılara, camiye serilmeden önce özel olarak dezenfektasyon işlemi de yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce başlatılan çalışmayla vakfedildikleri camilerden 2006’dan beri toplanmaya başlanan 30 bini aşkın halı ve kilimler Ankara’daki halı müzesinde saklanıyor.

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