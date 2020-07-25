Göz nuru bin 322 halı: El emeği halılar Ayasofya'da göz kamaştırdı

Halk arasında “ölümlük halı” olarak bilinen halılar Ankara halı deposunda muhafaza ediliyordu. Bu el emeği eşsiz eserlerden bin 322’si yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii’nin yan neflerini süsledi.
SERİLMEDEN ÖNCE DEZENFEKTE EDİLDİ
Ayasofya Camii’ne gönderilmek üzere seçilen el dokuması etüdlük vakıf halılara, camiye serilmeden önce özel olarak dezenfektasyon işlemi de yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce başlatılan çalışmayla vakfedildikleri camilerden 2006’dan beri toplanmaya başlanan 30 bini aşkın halı ve kilimler Ankara’daki halı müzesinde saklanıyor.