Gülmeyin hepsi gerçek

istanbul’da yaşayan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Buket Yıldırım, Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı mezunu. Evli ve 5 buçuk yaşında Melina adında bir kız çocuğu olan Yıldırım’ın, TikTok’ta 2 milyon, Instagram’da 233 bin takipçisi ve YouTube’da 526 bin abonesi var. 2019’da arkadaşlarıyla çektiği videonun 1 günde 1 milyon izlenmesi sonucu Yıldırım, izleyenlerin kendisiyle kurduğu iletişim ve gelen olumlu yorumlar sonrasında yeni içerikler oluşturarak sosyal medya fenomeni oldu. Fenomen olduktan sonra kendi isteğiyle çalıştığı üç yıllık işinden ayrılan Yıldırım, şimdilerde kimi zaman eşiyle kimi zaman kızıyla sosyal medya için eğlenceli video içerikleri üretiyor. Yetişkinler kadar çocukların da sıkı takipçisi olduğu Yıldırım ile paylaştığı içerikleri, sosyal medyayı ve aile ilişkini konuştuk.

ÖN YARGILARIMDAN KURTULDUM

Sosyal medyayı 2019 yılında ilk TikTok platformunu aktif olarak kullanmaya başlayarak, fenomen olmak gibi bir amacı olmadan yola çıkan Buket Yıldırım, arkadaşlarıyla bir video çekiyor ve TikTok’ta paylaşıyor. O video 1 günde tam 1 Milyon kişi tarafından izleniyor. Yıldırım daha sonra insanların kendisiyle kurduğu iletişimin ve beğenilmenin hoşuna gitmesi sonucu yeni içerikler oluşturmaya devam ediyor. Bu kadar geniş kitleye sahip olacağını beklemeyen Yıldırım, bir anda kendini fenomen olarak buluyor.

Sosyal medyada popüler olduktan sonra da markete çıkarken ayağında terlikle çıkamadığını çünkü her an birisinin “Buket Abla” diye seslenebildiğini söyleyen Yıldırım, popüler olduktan sonra üç senelik iş hayatından kendi isteğiyle ayrıldığını dile getiriyor. Paylaştığı içerikler binlerce, milyonlarca kişi tarafından izlenen Yıldırım’ın içeriklerinde insanları gözlemleme konusunda doğal bir yeteneği olduğu aşikâr. “Bu gözlem yeteneği günlük hayatta daha az yıpranmamı sağladı” diyen Yıldırım, “Karşımdaki insanın, eğer ki o kişi tanıdığım biri ise bir konu hakkında yapacağı yorumdan tutun, vereceği tepkiye kadar tahmin edebiliyorum. Kısacası insanları tanıdıkça onlardan gelebilecek her şeyi az çok tahmin ederek hareket etmeye başladım. Eskiden ön yargılı yaklaşırken şu an ön yargılarımdan kurtuldum” diyor.

ÇOCUKLARA UYGUN OLMAYAN İÇERİKLERDEN KAÇIYORUM

Bizler bu gözlem yeteneğini ve çok iyi tespit ettiği video içeriklerini izlerken çok gülüyor ve eğleniyoruz. Yıldırım ise içeriklerinde izleyenlerde amacının insanları güldürmek olmadığını söylüyor ve ekliyor: “Ben genellikle günlük yaşamdan, herkesin yaşayabileceği olaylardan içerikler oluşturup, bunları sevenlerimle paylaşıyorum. Daha önce hayatında bu içeriğe uygun bir olay yaşamayan insanlar videolarıma gülmüyor, yaşayanlar ise gülüyor. İçeriklerim tamamen günlük yaşamdan tespit videolarıdır” diyor. Bu videoları izleyen çok geniş takipçi kitlesine sahip olan Yıldırım, bu kadar kişiye hitap ediyor oluşunun kendisinde çok fazla sorumluluk oluşturduğunu da dile getiriyor. Yetişkinler kadar çocukların da sıkı takipçisi olduğu Yıldırım, çektiği videolarda özellikle çocuklara uygun olmayan içerikler bulundurmamaya çalıştığını belirtiyor.

Videolarımı izleyen başörtülü kadının özgüveni artıyor

Sosyal medyadan gelen olumsuz ve kırıcı yorumlarıa karşı ise “İlk başlarda kafama çok takıyordum” diyen Yıldırım, “İnsanların sadece bir video ile tanıdığı birine neden bu kadar kötü ve kırıcı cümleler yazdığını sorguluyordum. Sonrasında ben bu videoyu başka bir gözle izlesem ne düşünürdüm dediğim an kendimi değiştirdim. Eski videolarıma göre olumsuz yorumlar yok denecek kadar azaldı. İnsanların benim için yaptığı her yorum hakaret olmadığı sürece iyi veya kötü her zaman değerlidir ve dikkate de alırım” şeklinde bir tutum sergilediğini ifade ediyor. Yıldırım, başörtülü bir fenomen olmanın nasıl bir duygu olduğunu da şu sözlerle anlatıyor: “Başörtülü bir fenomen olmak bir açıdan iyi bir açıdan kötü bir duygu. Çünkü bazı gelen yorumlarda, başımın örtüsünden dolayı kötüleyenler, başörtüyü geri kafalılık olarak varsayıp siyasi görüşüme kadar ön yargılı davrananlarla ve daha birçok farklı olumsuz yorumla karşılaşıyorum. İyi yanı da kendini kısıtlanmış hisseden başörtülü insanların başörtüyle özgürce yaşam sürdüğümüz ülkemizde benim videolarımı da izleyip özgüvenlerinin biraz daha artması. Bunu gelen mesajlardan da hissedebiliyorum.”

Kızımla kuracağım iletişim daha kuvvetli olacak

Fenomen olmanın yanında bir eş ve anne olan Yıldırım, sanal dünya ve gerçek dünyadaki dengeyi plan ve programlı yaşayarak sağlıyor. Hazırladığı içerikleri kızı okuldayken ve eşi işteyken bitirmeye çalışan Yıldırım, “Video içeriklerini gece yatmadan bir saat önce yazıyorum. Gündüz de video çekim saati belirliyorum kendime. Hem sosyal medya hem de gerçek hayatımdaki dengeyi bu şekilde sağlıyorum” diyor. Çok fazla sosyal medya kullanmanın aile ilişkisini etkilemediğini ifade eden Yıldırım, “Eşim bugüne kadar her zaman yanımda oldu. Nasıl daha iyi olabilirim konusunda araştırmalar yaptı, tarafıma yapılan linç mesajlarına üzülmemem gerektiğini ve bu yorumlarla kendimi geliştirmem gerektiğini her zaman anlattı” şeklinde eşinin desteğini belirtiyor. Paylaştığı içeriklerle renkli ve eğlenceli bir aileye sahip olan Yıldırım, kamerayı kapattığında videolardaki gibi keyifli anların devam ettiğini söylüyor. Yıldırım “Bir çift evliliğin yedinci yılında nasılsa biz de öyleyiz. Her saniye gülüp eğlenmiyoruz ama güzel ve mutlu bir ailemiz var” şeklinde açıklıyor. Melina adında Z kuşağı bir kızın annesi de olan Yıldırım, çoğu ebeveynin TikTok’un ne olduğunu daha bilmiyorken kendisinin hali hazırda sosyal medya için içerikler oluşturmasının kızıyla ileride kuracağı iletişimin ve onu anlayabilme düzeyinin diğer ebeveynlere göre daha kuvvetli olacağına inandığını dile getiriyor.