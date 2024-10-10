Güneydoğu yeniden doğdu

Terör yüzünden onlarca yıldır akan kanı durduracak çözüm sürecini sabote eden bölücü örgüt PKK/KCK, yerel yönetimleri de sözde özyönetim hayaliyle terörize etti. Bu dönemde hendekler ve barikatlar oluşturan teröristler güvenlik güçlerinin şehirlere girişini engellemek için elinden geleni yaptı. Devlet de merkezi otoritenin tesisi için operasyonlar için düğmeye bastı. Yeni Şafak, 8 Ağustos 2016'da "Hendek Terörü" başlığı ile yayınlanırken sonraki günlerde haberleri ile bölücü örgütün maskesini indirdi, yalanlarını ortaya çıkardı. Hendek olayları sırasında Kur'an sayfalarına bombalı tuzaklar kuran, tarihi eserleri yok eden ve okulları ateşe verip öğrencileri öldüren PKK için o günlerde "KİRALIK KATİLLER" başlığı atarak olaya tepkisini gösteren gazetemiz, terör örgütünün bu topraklara ait her şeye saldıran bir kiralık katil çetesi olduğuna dikkati çekti.





HALKIN DUYGULARINA TERCÜMAN

HDP'liler tarafından, Cizre'de içinde yaralılar olduğu iddiasıyla Bostancı Caddesi üzerindeki 23 numaralı bina üzerinden, sivil hassasiyetini en üst düzeyde tutan kolluk güçlerinin operasyonları karalanmaya çalışıldı. Ancak Yeni Şafak detaylara ulaşarak "O Bina PKK Karargahı" başlığı ile gerçeklerin farklı olduğunu ortaya koydu. Yeni Şafak yayınlarıyla terörden ve bölücü örgütten bıkan halkın duygularına da tercüman oluyordu. Diyarbakır Sur'da Mehmetçik'i karşısında gören halkın, askerlere, "Kurtarın bizi bunlardan" feryadı manşetlere taşınıyordu.





KURŞUNLAR YILDIRAMADI

Terörle mücadelede dik duruşu Yeni Şafak’ı hedef de yapmıştı. 12 Şubat 2016 tarihinde Yeni Şafak'a alçakça bir saldırı düzenlendi. Yeni Şafak’ın, gözdağı niteliğindeki girişime tepkisi "VIZ GELİR" manşeti oldu. O günlerde HDP Eş Başkanı olan Selahattin Demirtaş, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Sancaktepe mitinginde eline gazetemizi alarak kalabalığa yuhalatmış ve hedef olarak göstermişti.





'ALÇAKSINIZ'

Bölücü örgüt bölge ile yetinmeyip büyükşehirleri de kana bulamak istiyordu. PKK, 14 Mart'ta Ankara'da canlı bomba bir kadın kullanarak sivil katliam yaptı. Bombalı bir araç durakta arkaya sıralanan belediye otobüslerinin yanında patlayarak 34 kişinin ölümüne ve 125 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yeni Şafak, saldırının ardından attığı "Alçaksınız" manşeti ile PKK'nın karşısındaki dik duruşunu devam ettirdi.





1,5 YILDA YENİ EVLER YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın yıktığı evlerin daha modern ve kentsel mimariye uygun şekilde yeniden yapılacağını o günlerde paylaştı. Yeni Şafak, o süreçleri 'Güneydoğu'yu yeniden inşa edeceğiz' başlığıyla manşetine taşıdı. Bölge, 1,5 yılda söz verildiği gibi evler, camiler, kiliseler ve mimari yapılar yeniden inşa edildi.





YENİ ŞAFAK'IN DİK DURUŞUNA KARŞI SALDIRI

Terörle mücadelede dik duruşu Yeni Şafak’ı hedef de yapmıştı. 12 Şubat 2016 tarihinde Yeni Şafak'a alçakça bir saldırı düzenlendi. Yeni Şafak’ın, gözdağı niteliğindeki girişime tepkisi "VIZ GELİR" manşeti oldu. O günlerde HDP Eş Başkanı olan Selahattin Demirtaş, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Sancaktepe mitinginde eline gazetemizi alarak kalabalığa yuhalatmış ve hedef olarak göstermişti.



