Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen için kendi vasiyeti doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleniyor.
Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Törenin ardından öğle namazını müteakip sanatçının cenaze namazı, Teşvikiye Camisi'nde kılınacak. Sanatçının cenazesi daha sonra Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.