Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Hastanede tedavi gören Haldun Dormen yoğun bakıma alındı

Hastanede tedavi gören Haldun Dormen yoğun bakıma alındı

15:366/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
DHA
Sonraki haber

Usta sanatçı Haldun Dormen (97), enfeksiyon tedavisi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen (97), kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Bir süredir tedavisi devam eden Haldun Dormen, dün gece saatlerinde yoğun bakıma kaldırıldı.

Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan Haldun Dormen, bu yıl sanat hayatının 72'nci yılını kutluyor. Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirilmiş, birçok önemli festivalde de onur ödüllerine layık görülmüştü.



#Haldun Dormen
#yoğun bakım
#tiyatro
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER 6 OCAK: Maaşlar baştan sona değişecek! 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek?