Haldun Dormen entübe edildi

Usta sanatçı Haldun Dormen’in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Oğlu Ömer Dormen, usta oyuncunun entübe edildiğini duyurdu.
Bir süredir enfeksiyon tedavisi kapsamında hastanede bulunan ve yoğun bakımda olduğu bilinen Haldun Dormen'in (97) sağlık durumuyla ilgili oğlu Ömer Dormen açıklama yaptı.
Konttrol amaçlı olarak hastanede bulunan Haldun Dormen'in entübe edildiği bilgisi paylaşıldı. Usta sanatçının oğlu Ömer Dormen şu ifadeleri kullandı:
''Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi.
Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz.
Dualarınızı eksik etmeyin''