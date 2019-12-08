Hamsi sofraya döndü

Hamsi, bizim en gözde balığımız, öyle ki bütün Türkiye’de kime sorsanız en çok bildiği ve sevdiği balık odur. Peki dünyanın başka ülkelerinde de hamsi çeşitleri bulunduğu ve yemeklerinin yapıldığını biliyor muydunuz? İspanya’dan Hindistan’a, Kore’ye, Ukrayna’ya kadar bir çok ülke hamsiyi biliyor ve yemeğini yapıyor. Kore’de kurutulmuş hamsi pirinç ve sebzeyle hafif bir salata halinde servise alınırken, İspanya’da sirke ve tuzla terbiye edilmiş hamsi, yeşil dolma zeytinlerin etrafına sarılarak sofralarda yer alıyor. Söylemeden geçemeyeceğim, dünyada en çok hamsi bulunan ülkelerden biri Peru, fakat Perulular hamsiyi daha büyük balıkları avlamak için yem yaptıklarını okuduğumda, kendilerini böyle bir lezzetten mahrum ettikleri için oldukça üzülmüştüm.

MUTFAĞIMIZIN EŞSİZ TADI

Hamsinin pilavından ızgarasına, hatta tatlısına bir çok çeşidinin bulunduğu zengin mutfağımızın tadı elbette eşsiz. Bugün, diğer ülkelerde hamsi yemeklerine bir bakıp değerlendirelim istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

HİNT USULÜ HAMSİ

MALZEMELER

500 gram hamsi

Yarım çay kaşığı zerdeçal

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay bardağı irmik

Bir çay bardağı sıvıyağ

MARİNE İÇİN

Bir çay kaşığı kırmızı biber

Bir tatlı kaşığı toz kişniş

Bir çay kaşığı kimyon

Bir çay kaşığı zencefil

İki diş sarımsak

Yarım limon

YAPILIŞI

Balıkları ayıklayıp yıkayalım. Balıklara tuz ve zerdeçalı serpip iyice bulayalım, 15 dakika bekletelim. Bir kasede kırmızı biber, kişniş, kimyon, ezilmiş taze zencefil, ezilmiş sarımsak ve yarım limon suyunu karıştıralım. Hamsileri ekleyip iyice karıştıralım, üç saat buzdolabında bekletelim. Çıkardığımız hamsileri irmiğe bulayıp kızdırdığımız yağda kızartalım. Afiyet olsun.

HAMSİ DOLMASI (UKRAYNA)

MALZEMELER

300 gram taze hamsi

50-60 gram çekirdeksiz yeşil zeytin

Bir adet soğan

Bir küçük domates

Bir tatlı kaşığı ekmek kırıntısı

İki yumurta

Bir su bardağı un

Bir çay bardağı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI

Hamsileri yıkayıp kılçıklarını balığı parçalamadan çıkartalım. Soğanı kuş gözü doğrayalım ve yağda hafifçe öldürelim. Domatesi doğrayıp ilave edelim. Zeytinleri doğrayalım ve ekleyelim. Hafifçe pişirelim. En son ekmek kırıntılarını ekleyelim. Hazırladığımız içi iki bütün hamsinin arasına dolduralım. Yumurtayı çırpalım. Hamsileri önce yumurtaya, sonra una bulayalım. Az yağ konulmuş tavada kızartalım. En son üzerine zeytinyağı gezdirelim ve servise alalım. Afiyet olsun.

HAMSİ SALATASI (İSPANYA)

MALZEMELER

150 gram salamura hamsi

Bir fincan zeytinyağı

Bir fincan üzüm sirkesi

Yarım bağ roka

Bir küçük kırmızı soğan

7-8 küçük marul yaprağı

Bir yemek kaşığı limon suyu

Bir limon kabuğu rendesi

Bir fiske tuz

Bir fiske karabiber

YAPILIŞI

Zeytinyağı, sirke, limon suyu ve limon kabuğunu tuz ve karabiber ile karıştıralım, iyice çırpalım. Kırmızı soğanları çok ince doğrayıp ekleyelim. Roka ve marulu yıkayıp ayıklayalım, elimizle parçalara ayıralım. Yeşillikleri ve hamsiyi karıştıralım. Üzerine hazırladığımız karışımı ilave edelim. Afiyet olsun.

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