Hayat Hamsi sofraya döndü
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Hamsi sofraya döndü

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti hamsi sadece ülkemizde değil, dünyanın pek çok coğrafyasında severek tüketiliyor. Hindistan’da baharatlarla harmanlanıyor, İspanya’da salatası yapılıyor. Ukraynalılar ise hamsi kuşu gibi dolmasını pişiriyor.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Hamsi
Hamsi

Hamsi, bizim en gözde balığımız, öyle ki bütün Türkiye’de kime sorsanız en çok bildiği ve sevdiği balık odur. Peki dünyanın başka ülkelerinde de hamsi çeşitleri bulunduğu ve yemeklerinin yapıldığını biliyor muydunuz? İspanya’dan Hindistan’a, Kore’ye, Ukrayna’ya kadar bir çok ülke hamsiyi biliyor ve yemeğini yapıyor. Kore’de kurutulmuş hamsi pirinç ve sebzeyle hafif bir salata halinde servise alınırken, İspanya’da sirke ve tuzla terbiye edilmiş hamsi, yeşil dolma zeytinlerin etrafına sarılarak sofralarda yer alıyor. Söylemeden geçemeyeceğim, dünyada en çok hamsi bulunan ülkelerden biri Peru, fakat Perulular hamsiyi daha büyük balıkları avlamak için yem yaptıklarını okuduğumda, kendilerini böyle bir lezzetten mahrum ettikleri için oldukça üzülmüştüm.

MUTFAĞIMIZIN EŞSİZ TADI

Hamsinin pilavından ızgarasına, hatta tatlısına bir çok çeşidinin bulunduğu zengin mutfağımızın tadı elbette eşsiz. Bugün, diğer ülkelerde hamsi yemeklerine bir bakıp değerlendirelim istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

HİNT USULÜ HAMSİ

  • MALZEMELER
  • 500 gram hamsi
  • Yarım çay kaşığı zerdeçal
  • Bir çay kaşığı tuz
  • Bir çay bardağı irmik
  • Bir çay bardağı sıvıyağ
  • MARİNE İÇİN
  • Bir çay kaşığı kırmızı biber
  • Bir tatlı kaşığı toz kişniş
  • Bir çay kaşığı kimyon
  • Bir çay kaşığı zencefil
  • İki diş sarımsak
  • Yarım limon
  • YAPILIŞI
  • Balıkları ayıklayıp yıkayalım. Balıklara tuz ve zerdeçalı serpip iyice bulayalım, 15 dakika bekletelim. Bir kasede kırmızı biber, kişniş, kimyon, ezilmiş taze zencefil, ezilmiş sarımsak ve yarım limon suyunu karıştıralım. Hamsileri ekleyip iyice karıştıralım, üç saat buzdolabında bekletelim. Çıkardığımız hamsileri irmiğe bulayıp kızdırdığımız yağda kızartalım. Afiyet olsun.

HAMSİ DOLMASI (UKRAYNA)

  • MALZEMELER
  • 300 gram taze hamsi
  • 50-60 gram çekirdeksiz yeşil zeytin
  • Bir adet soğan
  • Bir küçük domates
  • Bir tatlı kaşığı ekmek kırıntısı
  • İki yumurta
  • Bir su bardağı un
  • Bir çay bardağı zeytinyağı
  • Tuz
  • YAPILIŞI
  • Hamsileri yıkayıp kılçıklarını balığı parçalamadan çıkartalım. Soğanı kuş gözü doğrayalım ve yağda hafifçe öldürelim. Domatesi doğrayıp ilave edelim. Zeytinleri doğrayalım ve ekleyelim. Hafifçe pişirelim. En son ekmek kırıntılarını ekleyelim. Hazırladığımız içi iki bütün hamsinin arasına dolduralım. Yumurtayı çırpalım. Hamsileri önce yumurtaya, sonra una bulayalım. Az yağ konulmuş tavada kızartalım. En son üzerine zeytinyağı gezdirelim ve servise alalım. Afiyet olsun.

HAMSİ SALATASI (İSPANYA)

  • MALZEMELER
  • 150 gram salamura hamsi
  • Bir fincan zeytinyağı
  • Bir fincan üzüm sirkesi
  • Yarım bağ roka
  • Bir küçük kırmızı soğan
  • 7-8 küçük marul yaprağı
  • Bir yemek kaşığı limon suyu
  • Bir limon kabuğu rendesi
  • Bir fiske tuz
  • Bir fiske karabiber
  • YAPILIŞI

  • Zeytinyağı, sirke, limon suyu ve limon kabuğunu tuz ve karabiber ile karıştıralım, iyice çırpalım. Kırmızı soğanları çok ince doğrayıp ekleyelim. Roka ve marulu yıkayıp ayıklayalım, elimizle parçalara ayıralım. Yeşillikleri ve hamsiyi karıştıralım. Üzerine hazırladığımız karışımı ilave edelim. Afiyet olsun.
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