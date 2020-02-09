Harput’u ayakta tutan mutfağı

Tarihi 4000 yıl öncesine dayanan Harput şehrini bağrında taşır Elazığ. Büyük çoban olmakla gururlan, Urartuların hüküm sürdüğü bu coğrafyada Anadolu, Kafkasya ve Acem diyarının ortak kültür mirasını bulmak mümkündür. Bugün Elazığ’da yaşanan acı depremin yaraları sarılıyor. Elazığ halkına destek olmanın yollarını düşünürken mutfağı esgeçmek olmaz. Elazığ’dan satın alabileceğimiz bir çok güzel lezzet var. Bunlardan biri ceviz. Ceviz aynı zamanda meşhur orcikin yapımında da kullanılıyor. Yine bu iş için kullanılan üzüm pekmezi, Elazığ’da üretimi çokça yapılan bir ürün. Üzüm kadar dut pekmezi de meşhur ve lezzetli. Hayvancılığı 4000 yıldır yapan Elazığ halkı elbette peynir konusunda da mahir. Tulum peyniri, keçi peyniri en çok sevilen Elazığ peynirleri arasında. Yerel halk tarafından üretilen bu ürünleri satın alırken, Elazığ’ ı tercih etmek, ilin ekonomisine küçük te olsa bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bugün Elazığ mutfağından bir kaç lezzet paylaşalım istiyorum. Bu vesile ile, kadim ve güzel şehir Elazığ’ ın bütün yaralarının tez zamanda şifa bulmasını dilerim. Sağlıklı, mutlu pazarlar.

Harput Çorbası

Harput çorbası

MALZEMELER

100 g.nohut

100 g. yarma

Bir avuç kıyma

1 küçük kuru soğan

300 g. süzme yoğurt

Bir yumurta

Bir yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı haspir otu

1 çay kaşığı kuru nane

1 fincan un

4 bardak su

Bir çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Nohut ve yarmayı bir gece önce ılık su ile ıslatalım. Ayrı ayrı haşlayıp süzelim. Süzme yoğurt, un ve yumurtayı iyice karıştıralım. Suyu yavaş yavaş ilave ederek karıştıralım. Ocakta karıştıra karıştıra kaynatalım. Pişmiş nohut ve yarmayı ilave edelim. Tuzu ekleyelim. Soğanı ince ince doğrayalım. Çok az sıvıyağ ilave ederek soğan ve kıymayı kavuralım. Soğanlı kıymayı çorbaya ekleyelim. Ayrı bir yerde kalan sıvıyağda haspir otu ve naneyi kavuralım. Çorbanın üzerinde gezdirelim ve servise alalım. Afiyet olsun.

Harput Köftesi

Harput köfte