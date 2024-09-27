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Hastalıksız bir kış için grip aşısı şart

Hastalıksız bir kış için grip aşısı şart

Aybike Eroğlu
Resul Ekrem Şahan
04:0027/09/2024, Cuma
G: 27/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Okulların açılması, kapalı ortamlarda geçirilen zamanın artması ve mevsim değişikliği gibi sebeplerle grip vakalarında artış görülüyor. Uzmanlar bu haftalarda yapılacak bir grip aşısının kışı rahat geçirmek için önemli olduğunun altını çiziyor.

Soğuk havaların etkili olmasıyla birlikte grip vakalarında artış görülüyor. Her yıl özellikle sonbahar ve kış aylarını kapsayan salgın döneminde yüz binlerce insanın grip hastalığına yakalandığını belirten İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yunus Kayalar, "Bulaş riski yüksek olduğu için grip nedeniyle binlerce insan yaşamını yitiriyor. Ağır atlatılan bu hastalık dinlenme gerektirdiğinden iş gücü ve sosyal sorunlara da neden oluyor. Gribe karşı mevsimsel veya yıllık yaptırılan grip aşıları, hastalıktan korunmanın en iyi yolu" dedi.


AŞIYI HEKİM YAZMALI

Grip aşısının hastalığa karşı bağışıklık sistemini yükselttiğini belirten Kayalar, "Bu sayede gribe yakalanan kişiler hastalığı daha hafif atlatıyor. Grip virüsü her sene aynı türde gelmese bile benzer özellikler gösteriyor. Aşının koruyuculuğu genellikle 6-12 ay arasında değişkenlik gösterirken, doktor kontrolünde yazılmış olması ve sağlık kuruluşunda uygulanmasına dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.


KİMLER AŞI OLMALI?

Aşının 70 yaş üstü yaşlılar, hastalık dolayısıyla kanser ve kortizon tedavisi olanlar, kronik hastalık nedeniyle sürekli ilaç kullanan kişiler için grip aşısının hayati önem taşıdığını ifade eden Kayalar, "Okulların açılması ve salgın döneminin de başlaması ile çocuklarda risk altında. Bu sebeple çocuklar için de aşılama büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesi yaptı.


ŞİMDİ TAM ZAMANI

Grip aşısı uygulandıktan sonra vücudun koruma sağlaması ve antikorların etki göstermesi yaklaşık iki hafta boyunca sürdüğünü anlatan Kayalar, "Bu sebeple aşılanma için ideal zaman aralığı salgın mevsiminden kısa bir

süre öncesi olurken, eylül ortalarında başlayıp ekim sonuna kadar devam eder. Bu süreçte aşılama çok önemli" şeklinde konuştu.


Sağlıkta dijital kirliliğe son

  • Sağlık Bakanlığı, sağlıkla ilgili konularda bilgi kirliliği içeren internet ve sosyal medya sayfalarının tedbiren erişimlerinin engellenmesi gibi tedbirleri hayata geçirmeyi planlıyor. Sağlık alanında internetteki bilgi kirliliği her geçen gün artıyor. Vatandaşlar olası belirti ve rahatsızlıklarına internette sörf yaparak teşhis koymaya çalışıyor. Tıpta kişiye özel teşhisin önemi ortadayken vatandaşlar söz konusu sitelerde rahatsızlığını da aşan çok farklı bilgilerle karşılaşabiliyor. Ancak dijital dünyanın insanlara sunduğu bilgiye anında ulaşma fırsatı dezavantaja da dönüşebiliyor. Yanlış bilgiyle doktora giden kişileri doktor bile ikna etmekte güçlük çekiyor. Bu gibi sorunlara karşı bakanlık dijital içerikleri mercek altına almayı planlıyor.


FOMO, nomofobi, photolurking... Teknoloji ve sosyal medyanın tetiklediği yeni hastalıklar

Teknoloji bağımlılığı modern yaşamın önemli bir parçası haline geldi ve bunun sağlık üzerindeki olumsuz etkileri giderek daha fazla ortaya çıkıyor. Göz yorgunluğu (dijital göz yorgunluğu veya bilgisayar görme sendromu), boyun ve sırt ağrıları (teknolojiye bağlı duruş bozuklukları), kilo alımı ve obezite (hareketsiz yaşam tarzı) gibi fiziksel sorunlar, artan teknoloji kullanımıyla ilişkili. Bilinen şikayetlerin yanı sıra ilginç ve yeni psikolojik sorunlar da ortaya çıktı. FOMO, nomofobi, netlessfobie gibi... Peki, bu yeni tekno-hastalıklar neler ve ne anlama geliyor? Sağlık sorunlarının önüne geçmek ve teknolojiyle olan ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya getirmek için neler yapabiliriz?


#sağlık
#grip
#toplum

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