Hastalıksız bir kış için grip aşısı şart

Soğuk havaların etkili olmasıyla birlikte grip vakalarında artış görülüyor. Her yıl özellikle sonbahar ve kış aylarını kapsayan salgın döneminde yüz binlerce insanın grip hastalığına yakalandığını belirten İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yunus Kayalar, "Bulaş riski yüksek olduğu için grip nedeniyle binlerce insan yaşamını yitiriyor. Ağır atlatılan bu hastalık dinlenme gerektirdiğinden iş gücü ve sosyal sorunlara da neden oluyor. Gribe karşı mevsimsel veya yıllık yaptırılan grip aşıları, hastalıktan korunmanın en iyi yolu" dedi.





AŞIYI HEKİM YAZMALI

Grip aşısının hastalığa karşı bağışıklık sistemini yükselttiğini belirten Kayalar, "Bu sayede gribe yakalanan kişiler hastalığı daha hafif atlatıyor. Grip virüsü her sene aynı türde gelmese bile benzer özellikler gösteriyor. Aşının koruyuculuğu genellikle 6-12 ay arasında değişkenlik gösterirken, doktor kontrolünde yazılmış olması ve sağlık kuruluşunda uygulanmasına dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.





KİMLER AŞI OLMALI?

Aşının 70 yaş üstü yaşlılar, hastalık dolayısıyla kanser ve kortizon tedavisi olanlar, kronik hastalık nedeniyle sürekli ilaç kullanan kişiler için grip aşısının hayati önem taşıdığını ifade eden Kayalar, "Okulların açılması ve salgın döneminin de başlaması ile çocuklarda risk altında. Bu sebeple çocuklar için de aşılama büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesi yaptı.





ŞİMDİ TAM ZAMANI

Grip aşısı uygulandıktan sonra vücudun koruma sağlaması ve antikorların etki göstermesi yaklaşık iki hafta boyunca sürdüğünü anlatan Kayalar, "Bu sebeple aşılanma için ideal zaman aralığı salgın mevsiminden kısa bir

süre öncesi olurken, eylül ortalarında başlayıp ekim sonuna kadar devam eder. Bu süreçte aşılama çok önemli" şeklinde konuştu.





Sağlıkta dijital kirliliğe son

Sağlık Bakanlığı, sağlıkla ilgili konularda bilgi kirliliği içeren internet ve sosyal medya sayfalarının tedbiren erişimlerinin engellenmesi gibi tedbirleri hayata geçirmeyi planlıyor. Sağlık alanında internetteki bilgi kirliliği her geçen gün artıyor. Vatandaşlar olası belirti ve rahatsızlıklarına internette sörf yaparak teşhis koymaya çalışıyor. Tıpta kişiye özel teşhisin önemi ortadayken vatandaşlar söz konusu sitelerde rahatsızlığını da aşan çok farklı bilgilerle karşılaşabiliyor. Ancak dijital dünyanın insanlara sunduğu bilgiye anında ulaşma fırsatı dezavantaja da dönüşebiliyor. Yanlış bilgiyle doktora giden kişileri doktor bile ikna etmekte güçlük çekiyor. Bu gibi sorunlara karşı bakanlık dijital içerikleri mercek altına almayı planlıyor.











