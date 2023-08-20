Hat sergisine 1 milyon ziyaretçi

Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi, bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Albayrak Grubu’nun 9 yıldır düzenlediği ve geleneksel hale gelen Hat Eserleri Sergisi’nin son durağı Konya oldu. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki serginin açılışına Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya milletvekilleri ile birlikte Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Albayrak Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri katıldı. Açılışta konuşan Başkan Altay, Anadolu’nun her köşesinde sergilenen hat sanatlarını icra eden Konyalı hattatların

Son durağı Konya olan sergi, 8 farklı şehirde, toplamda 6 bin 350 kilometre kat ederek yolculuğunu tamamlamış oldu. Kelime-i Tevhid temasıyla hazırlanan sergi, AKM’de gerçekleşen açılışın ardından bugüne kadar toplamda 930 bin 680 insana ulaştı. Türkiye’de büyük ilgiyle karşılanan eserler; hat sanatının inceliklerini, estetik şölenini ve manevi hissiyatını Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırdı. Sergi İstanbul, Balıkesir, Ankara, Trabzon, Erzurum, Kayseri, Gaziantep ve Konya’dan sonra Türkiye sınırlarını aşarak yurt dışına açılmaya hazırlanıyor. Özbekistan, Azerbaycan ve ABD’den gelen yüksek talepler doğrultusunda eserler, yurt dışındaki meraklılarıyla buluşacak.