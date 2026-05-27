Haydarpaşa Garı’nın ilk etabı Kültür Yolu’na yetişecek

04:0027/05/2026, Çarşamba
Haydarpaşa Garı.
Bir asrı aşkın geçmişiyle İstanbul’un hafızasında simge yapılardan biri olan Haydarpaşa Garı’nda restorasyon ve dönüşüm çalışmaları hızla sürüyor.

Alanda incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi gar sahasında yürütülen çalışmaların ayrıntılarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Çalışmalarda özgün malzeme kullanımına hassasiyet gösterildiğini belirten Ersoy, “Bazı taşların yeniden kullanılabilmesi için kapanmış taş ocakları yeniden açtırıldı, oradan taşlar çıkarıldı ve burada tekrar uygulamaya sunuldu” bilgisini verdi.

HEM GAR HEM SERGİ İŞLEVİ GÖRECEK

Haydarpaşa’da sadece ulaşım aksı özelliğinin korunmadığını, aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline de getirileceğini söyleyen Ersoy, “Bittiği zaman Haydarpaşa, şehrin en önemli cazibe noktalarından biri olacak. İki etapta bitirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz ilk etabı, ağırlıklı kısmını İstanbul Kültür Yolu Festivali’ne yetiştirmek” dedi.

Haydarpaşa’daki ana gar binasında bekleme alanları ve çok amaçlı salonların korunacağını belirten Ersoy, yapının hem gar hem de sergi işlevi göreceğini ifade etti. Ersoy, garın hemen yanında bulunan yaklaşık 6 bin metrekarelik yapının ise her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphane kompleksi haline getirileceğini duyurdu. Gar sahasında dijital müze alanları oluşturulacağı bilgisini veren Ersoy, bölgede yaklaşık 15 dönümlük arkeopark alanı ile Anadolu Yakası’nın ilk arkeoloji müzesinin hayata geçirileceğini bildirdi.



#Haydarpaşa Garı
#kültür yolu festivali
#Restorasyon
