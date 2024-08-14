Hayvanlarla düzene mesaj veriyor

Her gün hesabından yeni bir eser paylaşan sanatçının yorumsuz yayınladığı çizimler, dünya çapından takipçilerce çeşitli şekilde yorumlandı. Sanatçının vermek istediği mesaj her yeni eserle daha da merak edilirken, dün yaptığı paylaşım son dönemde yaşanan olayların arka planını anlatır nitelikteydi. Verdiği siyasi mesajlarla bilinen Banksy, geçtiğimiz ay Glastonbury’deki IDLES konserinde dikkatleri üzerine çekmişti. Sanatçı; Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin temsil edildiği plastik bir botu, dinleyiciler arasında dolaştırmıştı. Sanatçının bu performansını dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ikiyüzlülük ve alçaklık olarak nitelemişti.

Sanatçı dün öğle saatlerinde paylaştığı son çalışmasını, Londra Hayvanat Bahçesi’nin kepengine resmetti. Eserde bir gorilin kaldırdığı perdenin altından çıkan hayvanlar bulunuyor. Siyasi mesajlarıyla bilinen Banksy’nin bu resimle anlatmak istediğini çözmek için gelin 2003 ve 2009 yıllarına gidelim. Sokak sanatçısı 2003’de eski İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’i maymun şeklinde çizmişti. Banksy, Monkey Queen, yüzünden bir dönem davalık olsa da buradan bir sonuç çıkmamıştı. Sanatçı daha sonra 2009 yılında “Devolved Parliament” (Geri Evrilmiş Parlamento) yağlı boya tablosunda Avam Kamarasındaki milletvekillerini şempanze olarak tasvir etmişti. Siyasileri sürekli maymun olarak simgeleyen Banksy’nin bu son çalışması akıllara Southport’ta başlayıp ülkenin farklı yerlerine yayılan sokak eylemlerini getirdi. Sanatçının Londra’nın farklı sokaklarına yaptığı resimler son eserle siyasilerin sokak eylemlerinin arkasında olduğu mesajını güçlendirdi.