Helal olsun bu tariflere

Dünya çapında yaşayan milyonlarca Müslüman'ın gerçekten çok ihtiyaç duyduğu bu standartlaşma, Müslüman beslenme anlayışının yaygınlaşması için büyük önem taşıyor. Aslında, geniş manada baktığımızda İslami beslenmenin temelinde doğası bozulmamış, Allah’ın var ettiği hali, insan sağlığına faydalı yöntemlerle geliştirilmiş gıdanın var olduğu, her şeyin yaratılışa uygun kalmasının, dünyanın dengesini korumak adına ne kadar önemli olduğunu, ayrıca insan bedeni ve ruhuna çok olumlu etkileri olduğunu hemen fark ederiz. “Helal gıda”dan anlayacağımız sadece domuz eti, alkol gibi ürünlerin bulunmadığı gıda olmamalı. Geçen hafta yazdığım yazıda belirttiğim gibi, insan ruhu ve bedenine zarar veren bütün katkı maddeleri, hasta ediyor olması sebebiyle helal sayılmamalı diye düşünüyorum. Bu gıda katkılarından bazılarının, cinsiyet hormonları üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalar da var. Yıllardır yapılan bu önemli toplantı, helal standartlarını ortaklaştırmak amacını taşıyor. Elbette sadece gıda ile ilgili değil, kozmetikten deterjana tüm alanları kapsıyor. Fakat benim için öncelik beslenme olduğundan, ben “Helal gıda eşittir sağlıklı gıda” diyorum. Malcolm X, İslamiyet'le ilk tanıştığında işe yeme içmeden başlamıştı. Bütün haram gıdaları hayatından çıkardığında, ruhunun dinginleştiğini, güçlendiğini kendisi ifade eder. Bu yüzden bu toplantı gerçekten çok önemli. Zirve, sadece helal standartları üzerinde durmuyor, aslında bütün İslam ülkelerinin yerel ürünleri, mutfaklarıyla bir araya geldiği, çok renkli ve lezzetli bir ortam da oluşturuyor. Nijerya’dan Bosna Hersek’e, birçok ülkenin yerel mutfaklarından ürünleri, ilk elden tatma imkanı bularak adeta bir dünya lezzet seyahati gerçekleştiriyorsunuz. Bu kaynaşma, bu kardeşlik ortamı da her yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde daha güzel bir anlam kazanıyor. Bağlarımızın güçlendiği ve dünyanın sağlıklı, helal sertifikalı ürünlere kavuştuğu, nice güzel günler görmek dileğiyle, dünya mutfağından lezzetler paylaşalım istiyorum. Sağlıklı, mutlu pazarlar.