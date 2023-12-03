Helal olsun bu tariflere

Her yıl, önemi biraz daha kavranan ve ağı genişleyen Dünya Helal Zirvesi'nin dokuzuncusu, 23- 25 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Malezya, Endonezya, Pakistan, Senegal, İspanya, Nijerya başta olmak üzere birçok ülkenin katıldığı zirvede, helal gıdanın sertifika, kod standartlarının geliştirilmesinin önemi vurgulandı.
Helal beslenme anlayışı insan sağlığına faydalı
Dünya çapında yaşayan milyonlarca Müslüman'ın gerçekten çok ihtiyaç duyduğu bu standartlaşma, Müslüman beslenme anlayışının yaygınlaşması için büyük önem taşıyor. Aslında, geniş manada baktığımızda İslami beslenmenin temelinde doğası bozulmamış, Allah’ın var ettiği hali, insan sağlığına faydalı yöntemlerle geliştirilmiş gıdanın var olduğu, her şeyin yaratılışa uygun kalmasının, dünyanın dengesini korumak adına ne kadar önemli olduğunu, ayrıca insan bedeni ve ruhuna çok olumlu etkileri olduğunu hemen fark ederiz. “Helal gıda”dan anlayacağımız sadece domuz eti, alkol gibi ürünlerin bulunmadığı gıda olmamalı. Geçen hafta yazdığım yazıda belirttiğim gibi, insan ruhu ve bedenine zarar veren bütün katkı maddeleri, hasta ediyor olması sebebiyle helal sayılmamalı diye düşünüyorum. Bu gıda katkılarından bazılarının, cinsiyet hormonları üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalar da var. Yıllardır yapılan bu önemli toplantı, helal standartlarını ortaklaştırmak amacını taşıyor. Elbette sadece gıda ile ilgili değil, kozmetikten deterjana tüm alanları kapsıyor. Fakat benim için öncelik beslenme olduğundan, ben “Helal gıda eşittir sağlıklı gıda” diyorum. Malcolm X, İslamiyet'le ilk tanıştığında işe yeme içmeden başlamıştı. Bütün haram gıdaları hayatından çıkardığında, ruhunun dinginleştiğini, güçlendiğini kendisi ifade eder. Bu yüzden bu toplantı gerçekten çok önemli. Zirve, sadece helal standartları üzerinde durmuyor, aslında bütün İslam ülkelerinin yerel ürünleri, mutfaklarıyla bir araya geldiği, çok renkli ve lezzetli bir ortam da oluşturuyor. Nijerya’dan Bosna Hersek’e, birçok ülkenin yerel mutfaklarından ürünleri, ilk elden tatma imkanı bularak adeta bir dünya lezzet seyahati gerçekleştiriyorsunuz. Bu kaynaşma, bu kardeşlik ortamı da her yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde daha güzel bir anlam kazanıyor. Bağlarımızın güçlendiği ve dünyanın sağlıklı, helal sertifikalı ürünlere kavuştuğu, nice güzel günler görmek dileğiyle, dünya mutfağından lezzetler paylaşalım istiyorum. Sağlıklı, mutlu pazarlar.
Bandrek
(Endonezya)
MALZEMELER:
l200 gram taze zencefil
l4 çubuk tarçın
l10-12 adet karanfil
l2 lt su
l2 su bardağı esmer şeker
l1 limon suyu
YAPILIŞI:
Zencefili dilimleyelim. Çubuk tarçın, zencefil, karanfili su ile birlikte ocağa koyup kaynatalım. Daha sonra şekeri ekleyelim ve iyice eriyene kadar sıcak tutalım. Süzüp bardaklara alalım, içine limon suyunu ilave ederek servis yapalım. Üzerine Hindistan cevizi, toz tarçın gibi başka baharatlar ekleyerek ve şekerini azaltarak da sunabiliriz. Afiyet olsun.
Çin çin (Nijerya)
MALZEMELER:
l400 gram un
lYarım bardak şeker
l1,5 çay kaşığı kabartma tozu
l1 çay kaşığı tuz
l2 ay kaşığı limon kabuğu rendesi
lYarım çay kaşığı Hindistan cevizi
l100 gram tereyağı
l150 ml süt
l1 çay kaşığı vanilya
lKızartmak için sıvı yağ
YAPILIŞI:
Bir kapta süt ve vanilyayı karıştıralım. Ayrı bir yerde un, şeker, kabartma tozu, tuz ve Hindistan cevizini karıştıralım. Tereyağını bu karışımın içine rendeleyelim ve iyice yoğuralım. Hamurun ortasını açıp vanilyalı sütü ekleyelim ve yoğuralım. Üzerini örtüp 10 dakika dinlendirelim. Hamuru yarım parmak kalınlığında açıp kruton ekmek gibi küçük kareler keselim. Bir derin tencerede sıvı yağı kızdırıp kızgın yağda kızartalım. Bir kağıt havlunun üzerine çıkartıp fazla yağını alalım. Soğutup servise alalım. Afiye olsun.