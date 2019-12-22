Hayat Hem sağlıklı hem lezzetli
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Hem sağlıklı hem lezzetli

Nar lezzeti ve sağlığa olan faydalarıyla yüzyıllardan bu yana mutfağımızda yerini alıyor. Kış aylarında nar meyvesini salatalarda ve tatlılarda kullanmak mümkün.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Fotoğraf : Arşiv
Fotoğraf : Arşiv

Bereketi, birliği, çok olmayı sembolize eden nar, artık pazarlardaki yerini aldı. Anavatanı Asya olan narın ülkemizin sıcak ikliminde yetişmesi çok da yeni değildir. Hititler de narı bilir ve kullanırlardı. Sağlamlığı, yeşil kalması, çiçeğinin, kabuğunun ilaç yapımında kullanılması gibi meyvesi de kah kilimlere motif olmuş, kah masallara konu.

DÜNYADA YETİŞMİŞ İLK MEYVE

Eski Mısır Uygarlığı’nda nar, dünyada yetişmiş ilk meyvedir. Filistin ve Suriye’de yapılan arkeolojik kazılarda mezarlara bırakılmış fil dişinden, tahtadan, camdan nar figürleri de narın ölüm ve hayata dair düşünceleri sembolize ettiğini gösteriyor.

Bol antioksidan ve C vitamini içeriğiyle kış aylarında sağlık sigortası işlevi gören narın tatlıdan ekşiye bir çok çeşidi var. Günümüzde meyve ve meyve suyu olarak tüketimi yaygın. Ayrıca nar ekşisi de salata ve köftelerin değerli lezzet vericilerinden. Pekmezi ise Arap seyyah ve tarihçi İbni Fazlullah tarafından övülmüş. Öyle ki onun yazdığına göre Denizli’de yapılan nar pekmezi ile balı yan yana koysak, ayırt edilemez imiş.

Şu güzel nar sofraya nasıl gelir, bir bakalım o zaman. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

NAR SOSLU SALATA

  • MALZEMELER
  • Sos için:
  • Yarım nar l Bir çay kaşığı dijon hardalı veya bir tatlı kaşığı mayonez
  • Bir tatlı kaşığı limon suyu l Bir yemek kaşığı elma sirkesi
  • Bir fiske tuz l Bir fiske şeker l Bir yemek kaşığı zeytinyağı
  • Salata için:
  • 4 yaprak aysberg marul l Bir avuç roka
  • Bir avuç maydanoz l 100 gram tavuk
  • Bir avuç küp doğranmış ekmek
  • Bir çay bardağı zeytinyağı
  • Bir avuç nohut l Bir fiske toz zencefil
  • Bir çay kaşığı tuz l Bir çay kaşığı karabiber
  • YAPILIŞI
  • Nar tanelerini, zeytinyağı, sirke, hardal, şeker, tuz ve limon suyu ile birlikte robottan geçirelim. Bir gece önceden ıslattığımız nohutları haşlayalım. Tavuğu küp küp doğrayıp bir fiske tuz ve karabiber ile karıştıralım. Üzerine yağ gezdirelim ve harmanlayalım. Zeytinyağına buladığımız tavukları hafifçe kızartalım. Nohutu zencefil ile karıştıralım ve tavada kalan yağda bir iki dakika çevirelim. Kuru veya az yağlı tavada küp doğranmış ekmekleri kızartalım. Yeşillikleri istediğimiz şekilde doğrayalım. Bütün malzemeyi karıştıralım ve üzerine narlı vinegret ekleyelim. Afiyet olsun.

NARLI TART

  • MALZEMELER
  • 150 gram tereyağı
  • 250 gram un
  • 2 çay bardağı pudra şekeri
  • Bir paket vanilya
  • Bir nar
  • Bir fincan su
  • 2 su bardağı süt
  • Bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağı (isteğe bağlı)
  • Bir çay kaşığı pirinç unu veya nişasta
  • Bir çay bardağı şeker
  • YAPILIŞI
  • Tereyağı ve pudra şekerini bir bıçak yardımıyla kıyarak birbirine yedirelim. Vanilya ve unu ekleyelim, yoğuralım. Streç filme sarıp buzdolabında yarım saat dinlendirelim. Çıkardığımızda yağlanmış tart kalıbına ince bir şekilde yerleştirelim ve çatalla delikler açalım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 dakika hafif sararacak şekilde pişirelim. Narın suyunu çıkarıp sulandıralım. Süt, nar suyu, şeker ve nişastayı karıştıralım. Ocakta koyulaşana kadar pişirelim. Hazırladığımız tart hamurunun içini bu sosla dolduralım. 15 dakika oda ısısında beklettikten sonra buzdolabında dinlendirelim. Afiyet olsun.
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