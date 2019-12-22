Hem sağlıklı hem lezzetli

Bereketi, birliği, çok olmayı sembolize eden nar, artık pazarlardaki yerini aldı. Anavatanı Asya olan narın ülkemizin sıcak ikliminde yetişmesi çok da yeni değildir. Hititler de narı bilir ve kullanırlardı. Sağlamlığı, yeşil kalması, çiçeğinin, kabuğunun ilaç yapımında kullanılması gibi meyvesi de kah kilimlere motif olmuş, kah masallara konu.

DÜNYADA YETİŞMİŞ İLK MEYVE

Eski Mısır Uygarlığı’nda nar, dünyada yetişmiş ilk meyvedir. Filistin ve Suriye’de yapılan arkeolojik kazılarda mezarlara bırakılmış fil dişinden, tahtadan, camdan nar figürleri de narın ölüm ve hayata dair düşünceleri sembolize ettiğini gösteriyor.

Bol antioksidan ve C vitamini içeriğiyle kış aylarında sağlık sigortası işlevi gören narın tatlıdan ekşiye bir çok çeşidi var. Günümüzde meyve ve meyve suyu olarak tüketimi yaygın. Ayrıca nar ekşisi de salata ve köftelerin değerli lezzet vericilerinden. Pekmezi ise Arap seyyah ve tarihçi İbni Fazlullah tarafından övülmüş. Öyle ki onun yazdığına göre Denizli’de yapılan nar pekmezi ile balı yan yana koysak, ayırt edilemez imiş.

Şu güzel nar sofraya nasıl gelir, bir bakalım o zaman. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

NAR SOSLU SALATA

MALZEMELER

Sos için:

Yarım nar l Bir çay kaşığı dijon hardalı veya bir tatlı kaşığı mayonez

Bir tatlı kaşığı limon suyu l Bir yemek kaşığı elma sirkesi

Bir fiske tuz l Bir fiske şeker l Bir yemek kaşığı zeytinyağı

Salata için:

4 yaprak aysberg marul l Bir avuç roka

Bir avuç maydanoz l 100 gram tavuk

Bir avuç küp doğranmış ekmek

Bir çay bardağı zeytinyağı

Bir avuç nohut l Bir fiske toz zencefil

Bir çay kaşığı tuz l Bir çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Nar tanelerini, zeytinyağı, sirke, hardal, şeker, tuz ve limon suyu ile birlikte robottan geçirelim. Bir gece önceden ıslattığımız nohutları haşlayalım. Tavuğu küp küp doğrayıp bir fiske tuz ve karabiber ile karıştıralım. Üzerine yağ gezdirelim ve harmanlayalım. Zeytinyağına buladığımız tavukları hafifçe kızartalım. Nohutu zencefil ile karıştıralım ve tavada kalan yağda bir iki dakika çevirelim. Kuru veya az yağlı tavada küp doğranmış ekmekleri kızartalım. Yeşillikleri istediğimiz şekilde doğrayalım. Bütün malzemeyi karıştıralım ve üzerine narlı vinegret ekleyelim. Afiyet olsun.

NARLI TART