​Hem şifalı hem lezzetli

Modern çağla beraber, “baby mısır” adı verilen mini boy mısırlar koçanıyla salatalara girer oldu. Ben bugün, bizim kendi coğrafyamızda yetişen taze mısırlarla yapabileceğimiz, üstelik damak tadımıza da uygun tarifler vermek istiyorum. Mısır, sindirim sistemini olumlu yönde etkileyen, oldukça doyurucu ve zengin bir besin. Her yiyeceği kendi mevsiminde yeme ilkemize de zamanı çok uygun. Sağlıklı mutlu bir hafta sonu dilerim.
MISIR PANKEKMALZEMELER
2 koçan mısır
2 yemek kaşığı buğday unu
3 yumurta
Bir çay kaşığı kabartma tozu
Bir çay bardağı süt
Bir avuç dere otu
Bir fiske tuz
Bir fiske zerdeçal
Pişirmek için tereyağı veya sıvı yağ
YAPILIŞI
Taze mısırları koçanından ayırıp blenderdan geçirelim. Buğday unu, tuz, zerdeçal ve kabartma tozunu ilave edelim. Yumurtaları kırıp iyice çırpalım. Sütü azar azar ekleyerek akışkan bir kıvam verelim. Kızdırılmış krep tavasına çok az miktarda yağ ekleyelim. Bir kepçe yardımıyla krep hamurunu döküp pişirelim. Diğer yüzünü çevirip pişirelim.
Servise hazır, afiyet olsun.
PEYNİRLİ MISIR PÜRESİ
MALZEMELER
2 mısır koçanı
Bir çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Bir avuç reyhan
Bir avuç maydanoz
2 diş sarımsak
1 arpacık soğanı
Bir fiske tuz
2 yemek kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Bir mısırı 10 dakika suda haşlayalım. Diğer mısırı közleyelim. Haşlanmış mısırı soğan ve sarımsakla birlikte blenderdan geçirelim. Püre haline gelince tereyağıyla beraber tavada rengi koyulaşana kadar pişirelim. Reyhan ve maydanozu kıyalım. Köz mısırı taneleyip ekleyelim. İçine rendelenmiş kaşar peynirini, tuz ve yeşillikleri ekleyelim. Afiyet olsun.
MISIRLI ÇITIR TAVUK
MALZEMELER
2 tavuk göğsü
Bir su bardağı mısır unu
Bir çay bardağı buğday unu
3 yumurta
Bir koçan mısır
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı karabiber
Bir çay kaşığı toz zencefil
Kızartmak için sıvı yağ
YAPILIŞI
Tavuk göğsünü az tuz ilave ederek haşlayalım. Mısırı haşlayalım ve tanelerini ayıralım. Derin bir kapta mısır unu, tuz, karabiber, zencefil ve tane mısırları karıştıralım. Düz bir kaba buğday ununu koyalım. Tavuk göğsünü parmak kalınlığında dilimleyelim. Yumurtaları çırpalım. Tavuk parçalarını önce una, sonra yumurtaya, en son mısırlı karışıma batırıp tavada kızartalım.
Afiyet olsun.