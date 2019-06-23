​Hem şifalı hem lezzetli

Modern çağla beraber, “baby mısır” adı verilen mini boy mısırlar koçanıyla salatalara girer oldu. Ben bugün, bizim kendi coğrafyamızda yetişen taze mısırlarla yapabileceğimiz, üstelik damak tadımıza da uygun tarifler vermek istiyorum. Mısır, sindirim sistemini olumlu yönde etkileyen, oldukça doyurucu ve zengin bir besin. Her yiyeceği kendi mevsiminde yeme ilkemize de zamanı çok uygun. Sağlıklı mutlu bir hafta sonu dilerim.

MISIR PANKEK

2 koçan mısır

2 yemek kaşığı buğday unu

3 yumurta

Bir çay kaşığı kabartma tozu

Bir çay bardağı süt

Bir avuç dere otu

Bir fiske tuz

Bir fiske zerdeçal

Pişirmek için tereyağı veya sıvı yağ

Mücver

YAPILIŞI

Taze mısırları koçanından ayırıp blenderdan geçirelim. Buğday unu, tuz, zerdeçal ve kabartma tozunu ilave edelim. Yumurtaları kırıp iyice çırpalım. Sütü azar azar ekleyerek akışkan bir kıvam verelim. Kızdırılmış krep tavasına çok az miktarda yağ ekleyelim. Bir kepçe yardımıyla krep hamurunu döküp pişirelim. Diğer yüzünü çevirip pişirelim.

REKLAM

Servise hazır, afiyet olsun.



PEYNİRLİ MISIR PÜRESİ

MALZEMELER

2 mısır koçanı

Bir çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Bir avuç reyhan

Bir avuç maydanoz

2 diş sarımsak

1 arpacık soğanı

Bir fiske tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Bir mısırı 10 dakika suda haşlayalım. Diğer mısırı közleyelim. Haşlanmış mısırı soğan ve sarımsakla birlikte blenderdan geçirelim. Püre haline gelince tereyağıyla beraber tavada rengi koyulaşana kadar pişirelim. Reyhan ve maydanozu kıyalım. Köz mısırı taneleyip ekleyelim. İçine rendelenmiş kaşar peynirini, tuz ve yeşillikleri ekleyelim. Afiyet olsun.

MISIRLI ÇITIR TAVUK

MALZEMELER

2 tavuk göğsü

Bir su bardağı mısır unu

Bir çay bardağı buğday unu

3 yumurta

Bir koçan mısır

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı karabiber

Bir çay kaşığı toz zencefil

REKLAM

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü az tuz ilave ederek haşlayalım. Mısırı haşlayalım ve tanelerini ayıralım. Derin bir kapta mısır unu, tuz, karabiber, zencefil ve tane mısırları karıştıralım. Düz bir kaba buğday ununu koyalım. Tavuk göğsünü parmak kalınlığında dilimleyelim. Yumurtaları çırpalım. Tavuk parçalarını önce una, sonra yumurtaya, en son mısırlı karışıma batırıp tavada kızartalım.

Afiyet olsun.