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Hayat

Her hafta kırsaldaki 58 öğrenci tiyatroyla buluşuyor

Sivas Valiliği tarafından başlatılan “Tiyatrom 58” projesi ile her hafta kırsalda yaşayan 58 öğrenciyi tiyatro ile buluşturmayı hedefliyor.

04:00 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 06:35 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Öğrencilerin kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amaçlanıyor.
Öğrencilerin kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amaçlanıyor.

Proje kapsamında Yıldızeli ilçesinden gelen ilk 58 öğrenci, küresel ısınma duyarlılığın anlatıldığı “Pofu” adlı oyunu izledi. Tiyatronun ardından şehrin tarihi, kültürel mekanlarını ve müzeleri gezen öğrenciler, geleneksel sporlardan okçuluk ve biniciliği de tecrübe ediyor. Proje hakkında bilgi veren Şimşek, “Valiliğimiz himayelerinde öğrencilerimizi akademik, sportif, sosyal ve kültürel birçok alanda desteklemeye, hazırladığımız proje ve çalışmalarla evlatlarımıza önemli imkanlar sunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullanıyor. Öğrencilerin kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, “Başlattığımız Tiyatrom 58 projesiyle kırsalda yaşayan 58 çocuğumuza her hafta tiyatro deneyimini yaşatmayı planlıyoruz. Sizleri bu tarihi binada ağırlamaktan mutlu olduk. Güzel anılar biriktirerek şehir merkezinden ayrılıyorsunuz. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bu anlamlı etkinlik, sizlerin ufkuna ve genel kültürüne ciddi katkılar sağlayacaktır” diyor.


#tiyatro
#Sivas
#Valilik
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