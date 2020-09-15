Hiç tiyatro oyunu izlememiş 12 bin çocuk: Devlet Tiyatroları aracılığıyla yaz tiyatroyla buluştu

2020-2021 yeni tiyatro sezonuna 1 Eylül Salı günü 17 yeni oyunla erken "merhaba" diyen Devlet Tiyatroları, yaz aylarındaki projeleriyle de yeni tip koronavirüs sürecinde sanatseverleri yalnız bırakmadı.

Devlet Tiyatroları, yaz aylarında, "Kamyon Tiyatrosu" ile hiç oyun izlememiş yaklaşık 12 bin çocuğu ve "Açık Hava Yaz Oyunları" ile de 7 bin 418 seyirciyi tiyatroyla buluşturdu. Daha önce de TIR tiyatrosu köy yollarında gezmişti.

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Bir ilke imza atıldı

30 Haziran'da Ankara'dan yola çıkan "Kamyon Tiyatrosu" ilk olarak 1 Temmuz'da Erzincan'da daha önce tiyatroya hiç gitmemiş 180 çocukla buluştu. "Kamyon Tiyatrosu" 26 Ağustos'a kadar süren turnesinde, Tunceli'den Ağrı'ya, Erzurum'dan Mardin'e, Şırnak'ın İdil ilçesinden Adıyaman'ın Besni ilçesine kadar 23 il, 19 merkez ve 38 ilçede perde açarak bir ilke imza attı.

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Tiyatroya gitmemiş 120 bin çocuk ücretsiz oyun izledi

Trabzon, İzmir, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrolarının 5 çocuk oyunu sahnelediği etkinlikte, 4 bin 910 kilometre yol yapılarak 62 temsil gerçekleştirildi ve daha önce tiyatroya gitmemiş yaklaşık 12 bin çocuk ücretsiz tiyatro izleme imkanı buldu.

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Malazgirtli çocuklar da ilk kez tiyatroyla buluştu

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında da perde açan "Kamyon Tiyatrosu", Malazgirtli çocukları ilk kez tiyatroyla buluşturdu. Etkinlikler kapsamında Malazgirt'te sahnelenen "Bir Nefes Dede Korkut" oyunuyla çocuklar tiyatro izlemenin keyfini yaşadı.

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DT tarihinde bir ilk

Devlet Tiyatroları "Kamyon Tiyatrosu"nun yanı sıra tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği "Açık Hava Yaz Oyunları" projesiyle de 4 ilde açık havada yetişkinler için perdelerini açtı.