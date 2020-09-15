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Hayat Hiç tiyatro oyunu izlememiş 12 bin çocuk Devlet Tiyatroları aracılığıyla yaz tiyatroyla buluştu
KÜLTÜR SANAT

Hiç tiyatro oyunu izlememiş 12 bin çocuk: Devlet Tiyatroları aracılığıyla yaz tiyatroyla buluşuyor

Hiç tiyatro oyunu izlememiş 12 bin çocuk: Devlet Tiyatroları aracılığıyla yaz tiyatroyla buluştu

Hayata geçirdiği iki projeyle sanatseverleri yeni tip koronavirüs sürecinde yaz aylarında da yalnız bırakmayan, Devlet Tiyatroları, "Kamyon Tiyatrosu" 23 il, 19 merkez ve 38 ilçede perde açarak hiç oyun izlememiş yaklaşık 12 bin çocuk için 5 çocuk oyunu sahneledi. 4 ilde açık havada yetişkinler için de perdelerini açan Devlet Tiyatroları, ilk kez gerçekleştirdiği "Açık Hava Yaz Oyunları" projesiyle 7 bin 418 seyirciye ulaştı.

Haber Merkezi AA
Devlet Tiyatroları koronavirüs sürecinde seyirciyi yalnız bırakmamak için şehir şehir gezdi.
Devlet Tiyatroları koronavirüs sürecinde seyirciyi yalnız bırakmamak için şehir şehir gezdi.

2020-2021 yeni tiyatro sezonuna 1 Eylül Salı günü 17 yeni oyunla erken "merhaba" diyen Devlet Tiyatroları, yaz aylarındaki projeleriyle de yeni tip koronavirüs sürecinde sanatseverleri yalnız bırakmadı.

Devlet Tiyatroları, yaz aylarında, "Kamyon Tiyatrosu" ile hiç oyun izlememiş yaklaşık 12 bin çocuğu ve "Açık Hava Yaz Oyunları" ile de 7 bin 418 seyirciyi tiyatroyla buluşturdu. Daha önce de TIR tiyatrosu köy yollarında gezmişti.

Kahramanlara mektuplar tiyatro sahnesinde
HAYAT
Kahramanlara mektuplar tiyatro sahnesinde

Bir ilke imza atıldı

30 Haziran'da Ankara'dan yola çıkan "Kamyon Tiyatrosu" ilk olarak 1 Temmuz'da Erzincan'da daha önce tiyatroya hiç gitmemiş 180 çocukla buluştu. "Kamyon Tiyatrosu" 26 Ağustos'a kadar süren turnesinde, Tunceli'den Ağrı'ya, Erzurum'dan Mardin'e, Şırnak'ın İdil ilçesinden Adıyaman'ın Besni ilçesine kadar 23 il, 19 merkez ve 38 ilçede perde açarak bir ilke imza attı.

Tiyatroda korona rekoru
GÜNDEM
Tiyatroda korona rekoru

Tiyatroya gitmemiş 120 bin çocuk ücretsiz oyun izledi

Trabzon, İzmir, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrolarının 5 çocuk oyunu sahnelediği etkinlikte, 4 bin 910 kilometre yol yapılarak 62 temsil gerçekleştirildi ve daha önce tiyatroya gitmemiş yaklaşık 12 bin çocuk ücretsiz tiyatro izleme imkanı buldu.

Kara Fatma’nın tüfeği bize emanet
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Kara Fatma’nın tüfeği bize emanet

Malazgirtli çocuklar da ilk kez tiyatroyla buluştu

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında da perde açan "Kamyon Tiyatrosu", Malazgirtli çocukları ilk kez tiyatroyla buluşturdu. Etkinlikler kapsamında Malazgirt'te sahnelenen "Bir Nefes Dede Korkut" oyunuyla çocuklar tiyatro izlemenin keyfini yaşadı.

Kapalı gişe oynayan Cimri'yi Bakan Selçuk da izledi
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Kapalı gişe oynayan Cimri'yi Bakan Selçuk da izledi

DT tarihinde bir ilk

Devlet Tiyatroları "Kamyon Tiyatrosu"nun yanı sıra tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği "Açık Hava Yaz Oyunları" projesiyle de 4 ilde açık havada yetişkinler için perdelerini açtı.

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Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Öldürdükten sonra halatla cenin pozisyonunda bağlayıp, varile koymuş
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Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Öldürdükten sonra halatla cenin pozisyonunda bağlayıp, varile koymuş

Türkiye'yi derinden sarsan Pınar Gültekin cinayetinde yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Muğla'nın Ula ilçesinde varil içinde yakılmış cesedi bulunan üniversiteli Pınar Gültekin'in (27) bar işletmecisi eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesinde otopsi raporu vahşeti ortaya koydu. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanarak, soruşturma dosyasına gönderilen otopsi raporunda katil zanlısının, genç kızın cesedini 1,5 santimetre kalınlığındaki halatı, biri dişlerinin arasından geçecek şekilde 7 kez boynuna dolayarak sıkıca bağlayıp, cenin şeklinde varile koyduğu bildirildi.

İstanbul'da düzenlenecek Formula 1'in biletleri satışa çıktı
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İstanbul'da düzenlenecek Formula 1'in biletleri satışa çıktı

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birisi olan Formula 1 yarışları 9 yıl aranın ardından yeniden istanbul'da düzenlenecek. Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 14 kategoride satışa sunuldu.
Sakarya'da uzaktan eğitimde yaşanan internet sıkıntısına mobil eğitim çözümü
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Sakarya'da uzaktan eğitimde yaşanan internet sıkıntısına mobil eğitim çözümü

Ülkemiz içinde bulunduğu pandemi döneminde öğrenciler evlerinden uzaktan eğitim sistemi ile derslerine devam ediyor. Sakarya'nın kırsal mahallelerinde yaşayan çocuklar internet sıkıntısı yaşıyolardı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu bölgeye mobil eğitim araçları ile hizmet götürüldü. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, "Amacımız, 'eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur' düşüncesiyle çocuklarımıza elimizden gelen bütün imkanları sağlayarak uzaktan eğitimi yakın kılmak" dedi.

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