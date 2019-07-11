Tır Tiyatrosu köy yolunda

Kültür ve sanat alanında sürdürülen çalışmalar toplumun dününü bugüne taşıyarak, geleceğine ışık tutuyor. Tüm bunların yanı sıra ülke ekonomisi için de önemli kaynak oluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile alanda yürütülen faaliyetler üzerine konuştuk.

Özgül Özkan Yavuz

Sayın Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ilgili birimlerin bağlı olduğu bakan yardımcılığı görevini yürütüyorsunuz. 2019 yılı kültür ve sanat açısından nasıl geçiyor?

Dolu dolu. Oldukça verimli işlere imza atıyoruz. Öncelikle tiyatrodan bahsetmek istiyorum. 2019 yılı, tiyatroya ilginin önemli ölçüde arttığı bir yıl oldu. 2018-2019 tiyatro sezonunda, 1 milyon 767 bin seyirciye ulaştık. Bu alanda elde ettiğimiz gelirde ise yüzde 11’lik artış yakaladık. Hedefimiz, gelecek sezonda bu sayıyı, yeni sahne ve iş birlikleriyle, 2 milyonun üzerine çıkarmak.

ELDE EDİLEN GELİR %17 ARTTI

Biliyor musunuz, 2002 yılında Devlet Tiyatrolarımızın kullandığı sahne sayısı 23 iken, günümüzde bu sayıyı 68’e yükselttik. Örneğin; bu yıl içinde İzmir’de iki, Adana’da ise bir olmak üzere üç sahnemiz daha sanatseverlerimizin hizmetine sunuldu. Opera ve bale alanında ise yaz boyu etkinliklerimiz var. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüzün verilerini ele alacak olursak; 2018-2019 sanat sezonumuzda seyirci sayısı geçen seneye oranla yüzde 13’lük bir artışla 322 bin 592’ye ulaştı. Bununla birlikte bu alanda elde ettiğimiz gelirde ise yüzde 17’lik artış yakaladık. Ve sinema sektörü… 2019 yılı sektör açısından oldukça olumlu başladı. Bildiğiniz gibi Yeni Sinema Kanunu, 30 Ocak 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yasalaştı.

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PAY DAHA DA ARTACAK

Hazırlanan kanunla, hali hazırda uygulanmakta olan desteklere Yabancı Film Yapım Desteği, Ortak Yapım Desteği, Yerli Film Gösterim Desteği, Dizi Film Desteği ve Çekim Sonrası Desteği türleri eklendi. Reklam ve fragman süreleri ile bilet bilgilerinin şeffaflaştırılmasına dönük önemli düzenlenmeler getirildi. Bakanlığımızca hayata geçirilecek bu yeni desteklerle birlikte, sinema sektörümüzü güçlendirerek dünya sinema endüstrisi içerisindeki payını arttırmayı ve ülkemizin sinemamızla da tanıtılmasını hedefliyoruz.

KAMYON-TIR TİYATROSU KÖY YOLUNA ÇIKACAK

Ya yeni projeler, onlar nelerdir?

Devlet Tiyatroları, önümüzdeki sezon, mevcut tiyatro salonlarımıza ek olarak Ankara’da Cer Modern ve Muhsin Ertuğrul Sahnesi ile İstanbul’da Zeytinburnu Belediyesi Kültür Merkezi, Van’da ve Diyarbakır’da ise Oda Tiyatrolarında oyunlarımız sahnelenmeye başlanacak. Ulaşamamak bir bahane değil bizim için. O nedenle bir diğer projemiz ise “Kamyon-Tır Tiyatrosu”. Bu sayede tiyatroya ulaşamayan köylerdeki, beldelerdeki gençlerimize ve çocuklarımıza tiyatroyu götürerek onlara tiyatro sevgisini aşılamayı amaçlıyoruz.

HEDEF 1 MİLYON ÇOCUĞU SİNEMAYLA BULUŞTURMAK

Biliyorsunuz tiyatroda yerli yapımların çoğalmasını arzuluyor ve bu konuya büyük önem veriyoruz. Bakanlığımız bu amaçla, Yerli Yazarlar Buluşması gerçekleştiriyor. Bu yıl ikincisini gerçekleştirerek 23 başarılı yazarımızı ödüllendirdik. Yazarlarımızı tiyatro alanında yeni eserler vermeleri için teşvik etmeye devam edeceğiz. Artık Devlet Tiyatrolarında yüzde 60 oranında yerli oyunlar oynanıyor. Sinema alanında da önemli projeler yürütüyoruz: daha önce hiç sinema ile tanışmamış çocuklarımızın bu deneyimi yaşaması için uygulamaya koyulan “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi” kapsamında, bu yıl 1 milyon öğrencimizin sinema ile buluşturulmasını hedefliyoruz.

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KÜLTÜR ÖNEMLİ BİR ENDÜSTRİ

Aktardığınız bilgiler ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor. Değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler.

Bakanlık olarak çalışmalarımız ve üretimlerimizle yurt içi ve yurt dışında, kültür ve sanat alanında üzerimize düşeni yapmak asli görevimiz. Kültür alanında kalıcı ve geleceğimizi inşa eden işler yapmaya çalışıyoruz. Kültür önemli bir endüstri ve ekonomi.