Hristiyan dünyası ikiyüzlü

Hz. İsa’nın doğduğu Filistin Beytüllahim’deki Noel kutlamaları sırasında yaptığı “Eğer İsa, bugün doğsaydı. İşgal altında yaşayan bir ailede onların kaderini paylaşmış bir mülteci olarak enkaz altında doğardı” şeklindeki konuşmasıyla bütün dünyada ses getiren Luteryen Noel Kilisesi Papazı Dr. Munther İshak, Yeni Şafak’a konuştu.

KİLİSELERDE GAZZE İÇİN DUA

Bu yıl geçit törenleri, çam ağacı süslemeleri ve partiler gibi dini olmayan diğer pek çok etkinliği iptal ettiklerini anlatan Papaz İshak, Filistin topraklarındaki pek çok kilise ile birlikte Gazze için özel dualar ettiklerini söyledi. Noel zamanı dünyanın dikkatinin yöneldiği Beytüllahim’den, bu dikkati savaşın durması gerektiği, zulmü durdurmanın etik bir sorumluluk olduğu gerçeğine yönlendirmek için kullandıklarını belirtti.

BİZİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR

Papaz Munther İshak, Gazze’de yaşanan soykırımı görmeyerek, saldırılara destek olan Batı’yı da çok sert eleştirdi: “Hristiyan dünyasına kızgınız ve ikiyüzlülüğü açıkça görüyoruz. Ve özellikle Orta Doğu’daki Hristiyanlara baktıklarını iddia eden Hristiyanları bizi insan olarak görüp görmediklerini sorguluyoruz. Hiçbir açıklamayı duymak istemiyorum. Çünkü gerçekten Orta Doğu’daki, Filistin’deki Hristiyanların durumunu önemsemiyorlar, bizi görmezden geliyorlar.”

BU BİR DİN SAVAŞI DEĞİL

İsrail işgali ve Filistin direnişini din savaşı olarak görmenin doğru olmadığını vurgulayan Luteryen Noel Kilisesi Papazı, “Bu dini bir savaş değil. Müslümanlar ve Yahudiler arasında bir savaş değil. Filistinliler olarak bizim sorunumuz Yahudilerle değil, topraklarımızı sömürgeleştirmeye alışan hareketle ilgili. İsrail bütün Filistinlilere eşit davranıyor. Bu yüzden şu anda Filistinli bir papaz olarak bile 16 kilometre uzakta olmama rağmen Beytüllahim’den Kudüs’e gidemiyorum. Çünkü yasak. İsrail apartheid politikaları, ister Müslüman ister Hıristiyan olsun, Yahudi olmayan herkese karşı ayrımcılık çerçevesinde gerçekleşiyor. İsrail, yıllardır Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da kiliselerimizi hedef alıyor. Hristiyan Filistinlilerin özel mülklerini ellerinden alıyor, topraklarına el koyuyor. Filistinliler işgalin aynı etkilerinden muzdarip” dedi.

Cemaatimizin çoğunu kaybettik

Papaz Munther İshak, İsrail’in Gazze’de de Müslüman ya da Hristiyan ayırmadığını söyleyerek, “Gazze’de birçok Filistinli Hristiyan öldürüldü, kiliselerimiz bombalandı. Gazze’de arada sırada konuştuğumuz ve mesajlaştığımız arkadaşlarımız var. Şu anda çok travmatize olmuş durumdalar. Onlar çok sıkıntı içinde yaşıyorlar, her an hayatlarını kaybetme korkusu yaşıyorlar. Çok az yemek, su ve neredeyse yok denecek elektrik ile yaşamaya çalışıyorlar. Onların durumu korkunç. Ortodoks Kilisesi’nin bombalanması ve diğerlerinin kilisede veya kilisenin dışında vurulmasıyla Gazze’deki Hıristiyan cemaatinin çoğunu kaybettik. Ve kalanların neredeyse hepsi evlerini kaybetti” şeklinde konuştu.

Gazze dünyanın cehennemi oldu

Papaz İshak, Gazze’de Hamas yönetimi nedeniyle Hristiyanların dinlerini yaşayamadığı, Noel kutlamaları yapamadığı iddialarını da değerlendirdi. “Herkesi internete 2021-2022 Gazze Noel kutlaması yazmaya çağırıyorum” diyen İshak, şöyle devam etti: “Bir sürü şenlikler göreceksiniz. İnternette gördüğünüz o fotoğraflar, sevinç görüntüleriydi. Ancak şu anda ne yazık ki Gazze’nin dünyada cehenneme döndüğünü görüyoruz. İsa’nın doğduğu topraklardan, Beytüllahim’den bu Noel’de herkese sesleniyoruz, ateşekes istiyoruz.”















