Hürjet macerası Minigen oyun dünyasında

TRT Çocuk’un mucit kahramanı Aslan ve arkadaşları ile HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN’ın bir araya gelerek oluşturdukları dostluk ve eğlence dolu hikâyelerini konu alan “Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda” vizyona girmek için gün sayıyor. Eğlence, dostluk ve heyecan dolu filmde, HÜRJET ve HÜRKUŞ bir kaza sonucu başka bir gezegene giden Aslan ve arkadaşlarını bulmaya çalışır; fakat bu oyun gezegeninde kahramanlarımızı farklı sürprizler beklemektedir. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) teknik danışmanlık desteğiyle hazırlanan TRT ortak yapımı filmle, okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek, onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek, takım ruhu ve dostluk kazanımlarıyla buluşturmak hedefleniyor. Yapımcılığını Murat Kaya’nın, yönetmenliğini H. Sinan Güngör, Halil Öztürk ve Semih Turalı’nın üstlendiği filmin senaryosu ise Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül tarafından kaleme alındı. Müziklerini Ali Bakan’ın hazırladığı filmde, şarkıcı Ferman Akgül “Hint Kumaşı” isimli parçasını yeniden yorumlayarak filmin müziği olan “Zafer Bizim” isimli şarkıyı seslendirdi. Yeni Şafak Pazar olarak; filmin yapımcısı Murat Kaya ile konuştuk.

İki yıldır film üzerine çalışıyoruz

‘’Aslan Hürkuş serimizin yeni filminde çocuklarımıza sömestr tatilinde eğlenerek izleyecekleri bir film hazırlamak istedik” diyen Murat Kaya, “Yaklaşık 2 yıldır film üzerine çalışıyoruz. TUSAŞ’ın yerli üretimi ve milli gururumuz olan Hürjet; ileri seviye jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağıdır. Aslan Hürkuş serimizin her filminde TUSAŞ üretimi olan bir hava aracı bize eşlik etmekte. Bu da gurur verici. Ülkemizin havacılık alanında bu kadar gelişmiş olduğunu bilmekten mutluluk duyuyoruz. Filmimizde de Hürkuş, Hürjet ve Kaan ile yarının büyükleri çocuklarımıza havacılığı sevdiriyoruz. Önceki filmlerimizden farklı olarak; kahramanlarımız bu sefer gerçek dünyada değil ‘Minigen’ isimli bir oyun dünyasındalar. Bu dünyaya Mehmet’in sakarlığı sonrası kazayla açılan bir portal aracılığıyla geçiyorlar ve oyun dünyasının sakinleri ile tanışıyorlar. Bu dünyadan çıkış yolu ise tüm oyunları geçerek çıkış portalına ulaşmak. Tabii bu oyun alanlarını geçebilmek kolay olmayacak ve izleyicilerimiz farklı sürprizler ile karşılaşacaklar. Karakterlerimiz bu maceramızda zaman zaman zorlanıyorlar, zaman zaman çok eğleniyorlar. İzleyicilerimizin de ‘Aslan Hürkuş’ kahramanlarımızı oyun gezegeninde izlerken çok eğleneceklerini düşünüyoruz” sözleriyle filmi anlatıyor.

Dostluğu ve birlik duygusunu anlatıyoruz

“Filmimiz ile çocuklarımıza havacılık, teknoloji ve bilim sevgisi aşılamak istiyoruz. Bunların hepsi ile ilgilenirken de hayattan keyif almayı unutmamaları gerektiğini hatırlatıyoruz” ifadelerini kullanan Kaya,

“İzleyicilerimiz filmimizi izlerken kendilerinden bir şeyler bulmalı düşüncesindeyiz. Kahramanlarımız hayatın içinden karakterler bu sayede izleyicilerimiz onları izlerken; kahramanlarımız gibi büyük hayaller kurmaktan korkmamayı ve vazgeçmeyip devam ederlerse hayallerini başarabilecekleri duygusunu hissetmeli. Ek olarak her filmimizde olduğu gibi bu filmimizde dostluğun önemi vurgusunu çokça yaptık” diyor ve ekliyor: “Karakterlerimizin her biri ile farklı duygular ve amaçlar anlatmayı seviyoruz. Mucit kahramanımız Aslan ve arkadaşlarının bilim ve deneyler ile alakadar olmaları, bilim adamı Fikret karakterimizin teknolojik üretimleri ve hava araçlarımızın keyifli uçuş halleri ve azimleri çocuklarımız için ilham olan özellikler.

Mesela; Hürkuş karakterimiz kahramanca dostlarına yardım edip sorunları çözebilen eğlenceli bir karakter, Hürjet ise yine kahramanca dostlarına yardım etmekten sakınmayan güçlü, gözü pek fakat ciddiyetten hoşlanan bir karakter. Bu farklılar onların dostluğunu ve ortak bir amaç için birlikte hareket etmelerini etkilemiyor. Tüm kahramanlarımızın bu çeşitlilikleri ve birbirlerinin özelliklerine saygı duyan bir ekip olmaları izleyicimize dostluğun önemi ve birlik duygusunu aktarıyor.”

Animasyonda oldukça geliştik

“Yerli üretimde animasyonda oldukça geliştik, gelişmeye de devam ediyoruz” ifadelerini kullanan Murat Kaya, “TRT’nin bu konuda emekleri ve katkıları büyük. Öğretici içerikleri ile güven kazanan kurum karşısında ebeveynlerde güvenle yerli içeriklere yaklaşıyor. Bizde bunun parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz” diyor.







