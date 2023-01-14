Hayat Huzur Sokağının sonunu Bülent Oran yazdı
KÜLTÜR SANAT

Huzur Sokağı’nın sonunu Bülent Oran yazdı

Milli sinemanın öncülerinden Yönetmen Yücel Çakmaklı, Zeytinburnu Kültür Sanat’ta “Yücel Çakmaklı 86 Yaşında” paneli ile anıldı. Şule Yüksel’in Huzur Sokağı romanından uyarlanan Birleşen Yollar filminin hikayesini anlatan filmin yapımcısı Ali Osman Emirosmanoğlu, “Tefrika bitmemişti. Son kısmı Bülent Oran tamamladı. Şule Hanım’ın da hoşuna gitti. Romanının tefrikasını bizim senaryodaki gibi bitirdi” dedi.

Abone Ol Google News
Sevda Dursun Yeni Şafak
Huzur Sokağı’nın sonunu Bülent Oran yazdı
Bülent Oran.

Türk sinemasına bir ömür vakfeden Yönetmen Yücel Çakmaklı, Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği “Yücel Çakmaklı 86 Yaşında” paneli ile anıldı. Yönetmen İhsan Kabil’in moderatörlüğünü yaptığı panelde Çakmak’lının birçok filminin yapımcısı olan Ali Osman Emirosmanoğlu, Yönetmen Nazif Tunç ve Doç. Dr. Mesut Bostan konuşmacı olarak yer aldı. Yücel Çakmaklı ile film çekme serüvenini anlatan Emirosmanoğlu, Birleşen Yollar filmiyle ilgili şimdiye kadar duymadığımız bilgileri verdi.

Milli sinemanın temellerinin atıldığı Birleşen Yollar filmi, Şule Yüksel Şenler’in o sırada bir gazetede yayınlanan (tefrika) Huzur Sokağı romanından senaryolaştırılmıştı. Tefrikayı çok beğendiklerini söyleyen Emirosmanoğlu, “Tam Türk sinemasına uygun bir hikayeydi. Şule hanım bize çekimler sırasında başörtülerin bağlanması vs. konularında da yardımcı oldu. Hatta tefrika bitmemişti. Son kısmını da Bülent Oran tamamlamıştı. Şule Hanım’ın da hoşuna gitti ve romanının son kısmını bizim senaryodaki gibi bitirdi” dedi.

KABE SAHNESİ İLAVE EDİLMELİ

70’lerin Türkiye’sinde milli filmleri çekmenin hiç kolay olmadığını söyleyen Emirosmanoğlu, sansür kuruluyla yaşadıklarını ise şu ifadelerle anlattı: “Sekiz yüz bin liraya film çekmişsiniz. Üç yüz bin lira sermayeniz var. Beş yüz bin lira borçlanmışsınız yani. Ondan sonra sansür kuruluna gönderiyorsunuz ‘Bu film Türkiye sinemalarında oynamaz’ diye belge geliyor. Zor zar üçe iki ekseriyetle geçirebildik. Şu anda seyirci Birleşen Yollar’ı izliyor ama Türkan Şoray’ın rüyasında Kabe’yi gördüğü sahne yok. Aslında ilave etmek gerekiyor.”

MİLLİ SİNEMA ROLÜ TRT YAPIMLARINDA

Konuşmasında Yücel Çakmaklı’nın milli sinemadaki öncü rolünü daha çok TRT yapımlarında gördüğünü söyleyen Nazif Tunç, “Daha önce Tohum dergisinde inanç sinemasından, kaynağını Türk milletinin inancından, tarihinden, geleneğinden alan Türk karakter temsilleriyle örülmüş olan yerli bir sinemadan bahsediyor. Ama milli sinemadaki öncü rolünü daha çok TRT yapımlarında görüyorum. Yeşilçam’da, biraz da belki yıldız sisteminin yahut da genel seyircinin beklentilerine cevap vermek durumunda kaldığını görürüz” ifadelerini kullandı.

ANNEMİ SİNEMAYA GÖTÜRDÜ

Konuşmacılardan Doç. Dr. Mesut Bostan ise Yücel Çakmaklı’nın hiç sinemaya gitmemiş bir kesimi sinemaya götürdüğünü anlatarak, “Benim annem yıllarca bir sinema salonuyla yan yana bir evde oturuyor ama yıllarca sinemaya gitmiyor. İşte, hoca kızı sinemaya gider mi, diye gitmiyor. Ve ilk gittiği film de Birleşen Yollar’dır” diyerek Çakmaklı’nın öncü rolünü anlattı. Programın son kısmında izleyiciler arasında bulunan ünlü senarist Atilla Gökbörü ve Yeşilçam’ın en önemli görüntü yönetmenlerinden Çetin Tunca da söz alarak Yücel Çakmaklı’ya dair duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Panel, izleyicilerden gelen soruların yanıtlanması ile son buldu.

KABE YOLLARINDA'NIN İLK GÖSTERİMİ AFYON'DA

Yeni Şafak’ın duyurduğu yıllar sonra bulunan Yücel Çakmaklı’nın ilk filmi Kabe Yollarında’nın onarımından sonraki ilk gösterim tarihi müjdesini veren Emirosmanloğlu, “Uluslararası Sinema Derneği olarak 4. ayda Afyonkarahisar’da Yücel Çakmaklı Film Festivali yapılacak. Orada Kabe Yollarında filminin ilk gösterimi gerçekleşecek. Renkli çektiğimiz kısımlar da sona ilave edilecek” dedi.

Eleştiri mi özeleştiri mi?: Ömer ajitasyon peşinde!
HAYAT
Eleştiri mi özeleştiri mi?: Ömer ajitasyon peşinde!

Meydanlardaki mücadelenin adı: Şule Yüksel Şenler
HAYAT
Meydanlardaki mücadelenin adı: Şule Yüksel Şenler
Huzur Sokağının sonunu Bülent Oran yazdı

Huzur Sokağı'nın sonunu Bülent Oran yazdı

​Şule Yüksel'in romanından uyarlanan filminin hikayesi.
Sözleşmeliye kadro müjdesi

Sözleşmeliye kadro müjdesi

​458 bin 615 personeli kapsıyor.
Sıra vana ve sayaçta

Sıra vana ve sayaçta

Karadeniz'de son halka.
Rami kültür merkezi olacak

Rami kültür merkezi olacak

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açıldı.
İsveç'te NATO paniği

İsveç'te NATO paniği

​'Üyelik süreci baltalandı.'
6'lı Masa karmakarışık

6'lı Masa karmakarışık

​Eşitlik krizi büyüyor.
Garajından da gizli belge çıktı

Garajından da gizli belge çıktı

İçinde istihbarat bilgileri var.
Kınamakla kaçamazlar

Kınamakla kaçamazlar

Bakan Çavuşoğlu ​PKK'nın şımarıklığından İsveç hükümetini sorumlu tuttu
Çaçan uğurlandı

Çaçan uğurlandı

​Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Havalimanı metrosu 22 Ocak'ta açılıyor

Havalimanı metrosu 22 Ocak'ta açılıyor

Kağıthane'den 24 dakikada Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılacak.
Galatasaray seriyi bozmadı

Galatasaray seriyi bozmadı

Sarı-kırmızılı ekip Hatayspor'u farklı yendi.
Maçtan önce yanına gitti

Maçtan önce yanına gitti

​Muslera'dan Volkan Demirel'e sıcak karşılama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.