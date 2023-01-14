Huzur Sokağı’nın sonunu Bülent Oran yazdı

Türk sinemasına bir ömür vakfeden Yönetmen Yücel Çakmaklı, Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği “Yücel Çakmaklı 86 Yaşında” paneli ile anıldı. Yönetmen İhsan Kabil’in moderatörlüğünü yaptığı panelde Çakmak’lının birçok filminin yapımcısı olan Ali Osman Emirosmanoğlu, Yönetmen Nazif Tunç ve Doç. Dr. Mesut Bostan konuşmacı olarak yer aldı. Yücel Çakmaklı ile film çekme serüvenini anlatan Emirosmanoğlu, Birleşen Yollar filmiyle ilgili şimdiye kadar duymadığımız bilgileri verdi.

Milli sinemanın temellerinin atıldığı Birleşen Yollar filmi, Şule Yüksel Şenler’in o sırada bir gazetede yayınlanan (tefrika) Huzur Sokağı romanından senaryolaştırılmıştı. Tefrikayı çok beğendiklerini söyleyen Emirosmanoğlu, “Tam Türk sinemasına uygun bir hikayeydi. Şule hanım bize çekimler sırasında başörtülerin bağlanması vs. konularında da yardımcı oldu. Hatta tefrika bitmemişti. Son kısmını da Bülent Oran tamamlamıştı. Şule Hanım’ın da hoşuna gitti ve romanının son kısmını bizim senaryodaki gibi bitirdi” dedi.

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KABE SAHNESİ İLAVE EDİLMELİ

70’lerin Türkiye’sinde milli filmleri çekmenin hiç kolay olmadığını söyleyen Emirosmanoğlu, sansür kuruluyla yaşadıklarını ise şu ifadelerle anlattı: “Sekiz yüz bin liraya film çekmişsiniz. Üç yüz bin lira sermayeniz var. Beş yüz bin lira borçlanmışsınız yani. Ondan sonra sansür kuruluna gönderiyorsunuz ‘Bu film Türkiye sinemalarında oynamaz’ diye belge geliyor. Zor zar üçe iki ekseriyetle geçirebildik. Şu anda seyirci Birleşen Yollar’ı izliyor ama Türkan Şoray’ın rüyasında Kabe’yi gördüğü sahne yok. Aslında ilave etmek gerekiyor.”

MİLLİ SİNEMA ROLÜ TRT YAPIMLARINDA

Konuşmasında Yücel Çakmaklı’nın milli sinemadaki öncü rolünü daha çok TRT yapımlarında gördüğünü söyleyen Nazif Tunç, “Daha önce Tohum dergisinde inanç sinemasından, kaynağını Türk milletinin inancından, tarihinden, geleneğinden alan Türk karakter temsilleriyle örülmüş olan yerli bir sinemadan bahsediyor. Ama milli sinemadaki öncü rolünü daha çok TRT yapımlarında görüyorum. Yeşilçam’da, biraz da belki yıldız sisteminin yahut da genel seyircinin beklentilerine cevap vermek durumunda kaldığını görürüz” ifadelerini kullandı.

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ANNEMİ SİNEMAYA GÖTÜRDÜ

Konuşmacılardan Doç. Dr. Mesut Bostan ise Yücel Çakmaklı’nın hiç sinemaya gitmemiş bir kesimi sinemaya götürdüğünü anlatarak, “Benim annem yıllarca bir sinema salonuyla yan yana bir evde oturuyor ama yıllarca sinemaya gitmiyor. İşte, hoca kızı sinemaya gider mi, diye gitmiyor. Ve ilk gittiği film de Birleşen Yollar’dır” diyerek Çakmaklı’nın öncü rolünü anlattı. Programın son kısmında izleyiciler arasında bulunan ünlü senarist Atilla Gökbörü ve Yeşilçam’ın en önemli görüntü yönetmenlerinden Çetin Tunca da söz alarak Yücel Çakmaklı’ya dair duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Panel, izleyicilerden gelen soruların yanıtlanması ile son buldu.

KABE YOLLARINDA'NIN İLK GÖSTERİMİ AFYON'DA

Yeni Şafak’ın duyurduğu yıllar sonra bulunan Yücel Çakmaklı’nın ilk filmi Kabe Yollarında’nın onarımından sonraki ilk gösterim tarihi müjdesini veren Emirosmanloğlu, “Uluslararası Sinema Derneği olarak 4. ayda Afyonkarahisar’da Yücel Çakmaklı Film Festivali yapılacak. Orada Kabe Yollarında filminin ilk gösterimi gerçekleşecek. Renkli çektiğimiz kısımlar da sona ilave edilecek” dedi.

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