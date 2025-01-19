İbn Sînâ’nın asırlık beslenme tavsiyeleri hala insanlığa rehberlik ediyor

RAMAZAN BİNGÖL





İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük filozof ve tıp âlimlerinden biri olan İbn-i Sina, 980 yılında Buhara yakınlarındaki Afşana köyünde dünyaya gelmiştir. Olağanüstü zekâsı ve güçlü hafızası sayesinde daha çocuk yaşta Kur›an-ı Kerim›i ezberlemiş ve öğrenim hayatına bu sağlam temel üzerinde başlamıştır. Henüz gençlik yıllarına ulaşmadan hekimlik sanatında otorite haline gelmiş, çağının neredeyse tüm bilim dallarında ileri seviyede bilgi birikimi edinmiştir.

Eski Yunan filozoflarının eserlerini okuyup analiz ederken dinî ilimleri de ihmal etmemiş ve kendisini bu alanlarda da geliştirmiştir. Matematik, geometri, metafizik, teoloji, astronomi, mantık, felsefe, musiki, ekonomi ve siyaset gibi farklı disiplinlerdeki üstün bilgisiyle yalnızca bir bilim insanı olarak değil, aynı zamanda bir filozof, bir düşünce mimarı olarak tanınmıştır.





Doğu ve Batı’nın artak değeri

Batı dünyasında “Avicenna” adıyla tanınan bu büyük âlim, asırlar boyunca Doğu ve Batı hekimliğine yön vermiş ve bu nedenle “Bilginlerin Hükümdarı”, “Hekimlerin Piri” unvanlarıyla anılmıştır. İbn Sina’nın çağını aşan bilgi birikimi, özellikle El-Kanun fi’t-Tıb (Tıbbın Kanunu) ve El-Kanun el-Sağir fi’t Tıbb (Küçük Tıp Kanunu) gibi eserlerinde somutlaşmış ve bu eserler, yüzyıllar boyunca Avrupa tıp fakültelerinde zorunlu temel ders kitabı olarak okutulmuştur. Sadece 57 yıllık ömrüne sığdırdığı 150’den fazla eser, zaman ve mekân kavramlarının ötesine geçerek halen insanlığa rehberlik etmeyi sürdürmektedir.





İnsan sağlığına bütüncül yaklaşım

İbn Sînâ’nın tıbba kazandırdığı en önemli yeniliklerden biri, insan bedenine ve sağlığına ilişkin bütüncül yaklaşımıdır. Modern tıbbın genellikle insan bedenini bir makine gibi gören ve semptomları odak noktasına alan indirgemeci bakış açısının aksine, İbn Sînâ insan bedenini fiziksel, ruhsal ve zihinsel bir bütün olarak ele almıştır. Ona göre hastalıklar yalnızca fiziksel nedenlere dayanmaz; ruhsal ve çevresel faktörler de sağlık üzerinde belirleyici bir rol oynar. Bu nedenle hastalığın tedavisinden önce sebebini anlamanın gerekliliğini savunur ve bu konuda beslenmenin kritik rolüne vurgu yapar.





Tedavisinden önce sebebini anlamalı

Bugün modern tıp, teknolojinin sunduğu imkanlara sıkı sıkıya bağlı hale gelmiş olsa da İbn Sînâ’nın ortaya koyduğu mizaca uygun beslenme ve hastalığın kökenine inme yaklaşımı, günümüzde sıkça tartışılan semptom odaklı tedavi yöntemlerine önemli bir alternatif sunmaktadır. Özellikle günümüz tıbbında psikosomatik hastalıkların tedavisinde, bireyin yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve duygusal durumunun göz önüne alınması yeniden ele alınmaktadır. Bu doğrultuda gelişen kişiselleştirilmiş beslenme yaklaşımları, İbn Sînâ’nın asırlar önce dile getirdiği “Yiyecekleriniz ilacınız, ilacınız yiyecekleriniz olsun” felsefesinin modern bir tercümesidir.





İbn Sina’nın beslenme tavsiyeleri

İbn Sina’nın beslenme konusunda verdiği dikkat çekici tavsiyelerden bazıları şunlardır:

Tek tür yemek tüketmeyin: Tek cins yemek ile yetinilmemeli, farklı yemekler yenmeli. Çünkü bu tedbir bakımından önemlidir. Yemek yağlı ise bunun yanında tuzlu veya acı yerse; yine tuzlu ve acı yerken yağlı bir şey yemesi iyidir. Yemek eksi ise yanında tatlı yemesi zorunludur. Tatlının yanında ekşi de böyledir.

Yemekten önce hareket, sonra dinlenme: Hareketsizlik doğal sıcaklığı dondurur ve söndürür. Yemekten önce bir miktar spor yapın. Öncesinde ve sonrasında dinlenin.

Hamurlu tatlılar damarları tıkar: Tatlılar iki türlüdür. Ballı ve hamurlu. Ballı olanlar ağızda eriyip mideye giderse sindirime yardımcı olur. Hamurlu olanlara gelince, bunlar katidir, sindirimi ağırdır. Damar ve eklem tıkanıklarına sebep olur.

Yemekten sonra ılık su içmeyin: İlkbaharda her sabah daima bir miktar ılık su içmeyi adet eyle. Yemek yedikten sonra da bir yudum soğuk su içmek faydalıdır.

Uyumsuz gıdalardan kaçının: Yemekte hoş olmayan çeşide gelince; kızartma ile haşlama, kırmızı et ile balık, kurutma ile taze, et ile süt, yumurta ile et, baklagiller ile balık bir arada yemek doğru olmayan karışımlardır.

Mevsimine göre beslenme: Sonbaharda karpuz ve üzüm ye. Yazın kendisinde hem eksilik ve hem buruculuk bulunan koruk gibi gıdaları ye. Yine nar tanesi ve koruk suyu ve demirhindi gibi gıdaları ye, iç. Sonbaharda tuzlu ve kuru gıdaları tamamı ile bırak. Bunlar insanda her cins illetlerin meydana gelmesine sebep olur; peynir olsun, balık olsun, tuzda yatmış her nesne kötüdür.

7-14 yaşa meyve suyu içirme: Anne bebeğini sütten kestiği zaman yemeğe dönmelidir. Yemeklerin en hafif ve yumuşağı ile başlanmalı, ağırlarına doğru yavaş yavaş ilerlemelidir. Yedi yaşından sonra, 14 yaşına erişinceye kadar çocuğa meyve suyu içirilmemelidir. Çünkü bu beyin ve sinir sistemini zayıflatır.

Beslenme uzmanlarına İbn Sina çağrısı

Diyetisyenlere ve Beslenme Uzmanlarına İbn Sina Çağrısı

Buradan tüm diyetisyenlere, beslenme uzmanlarına ve hekimlere seslenmek istiyorum: İbn Sînâ’yı okuyun ve anlayın. Sadece yazdığı reçetelere değil, insan sağlığını bir bütün olarak ele alan yaşam felsefesine de kulak verin. Onun çağları aşan öngörüleri, modern çağın karmaşası içinde hala bize yol gösterecek eşsiz bir pusuladır.