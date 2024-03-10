İlk sahurun pratik lezzeti

Bizi bir Ramazan ayına daha eriştiren Allah’a hamd olsun. Bu, bize birlikte nasip olan dokuzuncu Ramazan. Bu gece ilk sahurumuzu yapacağız. Efendimiz’in (sav) “mübarek kahvaltı” olarak adlandırdığı sahurun, oruca hazırlık olmasıyla beraber çok önemli bir niteliği daha olduğunu yine Efendimiz’in (sav)sözlerinden öğreniyoruz. Elbette Yahudi ve Hristiyanların da perhiz günleri var ve bizim ibadetimizi onlardan ayıran şeylerden biri de sahurdur. Efendimiz (sav) sahuru önemsiyor ve “Sahur yapınız, zira sahurda bolluk, bereket vardır” buyuruyor.

Yavaş yavaş çiğneyerek yemek tok tutar

Sanırım insan psikolojisi gereği, bütün gün aç kalacağımızı düşünerek, istemeden de olsa haddinden fazla yiyebiliyoruz. Aynı zamanda mutfağa dair geleneklerimiz de bizi, özellikle Anadolu’da bolca hamur işi yemeye itiyor. Fakat ne kadar çok yersek yiyelim, acıkmamamız mümkün değil. Üstelik çokça hamur yemek, bize kilo aldırıyor. Kilo almakta birçok hastalığa sebep oluyor. Yine Rasulullah’ın (sav) “Bütün hastalıkların sebebi, birbiri üstüne yemek yemektir” sözünün nimetini bir defa daha idrak ediyoruz.

Ramazan ayının bir nimet olduğunu her yıl vurguluyoruz. Bilim dünyası, metabolizma yaşını düşürmek, kansere karşı mücadele etmek, daha uzun ve sağlıklı yaşamak için vücudun bir süre aç kalmasının önemini anlatan deneyler, çalışmalar, makalelerle dolu. Bağırsaklarda iyicil probiyotiklerin çoğalması, hasarlı hücrelerin onarılması, vücut sıvılarının dengelenmesi için oruç oldukça faydalıdır. Elbette, yeme içme telaşından uzak kalmak bizi manevi anlamda da güçlendirir. Çünkü oruç “savm”dır ve yalnızca yemekten değil, bütün kötü şeylerden uzak kalmanın ibadetidir. Vücudumuzdan ve ruhumuzdan uzaklaştırdığımız bütün şeylerin yerini en iyileriyle doldurmamız gerek. Bu, beslenirken de böyledir. İftar ve sahurda, sağlıklı, temiz, hormonsuz, ilaçsız, doğal gıdaları mümkün olduğunca az tüketerek, bedeni yormamaya, kan dengesini sabit tutmaya özen göstererek ramazanın şifasından mümkün olduğunca çok yararlanabilmeliyiz.

Sahurda hamur işi yerine yağlı besinleri tüketmek, yağlı peynir, yağlı yoğurt, yağda pişirilmiş yumurta, zeytinyağlı sebze veya salata tüketmek, daha uzun süre tok kalmamızı sağlar. İftar ve sahurda yavaş yavaş yemek, çokça çiğnemekte daha az yiyecekle doymamızı kolaylaştıracaktır. Bugün sahur için kolay ve lezzetli birkaç tarif verelim istiyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun. Rabbimiz ruhumuzu ve bedenimizi eşsiz bir şifa ile şifalandırsın ve dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizi hayırlı, huzurlu günlere ulaştırsın. İyi pazarlar.

Menemenli ekmek

MALZEMELER:

* 6 dilim ekmek

* 6 domates

* 4 sivri biber

* 6 yumurta

* 200 g. rendelenmiş kaşar peyniri

* Bir çay kaşığı tuz

* Bir çay kaşığı kırmızı pul biber

* Yarım çay kaşığı karabiber

* 3 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI:

Biberi, domatesi ince ince doğrayalım. Bir tavada tereyağını eritip biberleri soteleyelim. Domatesleri ilave edip tuz ve baharatları ekleyelim, pişirelim. Ocaktan aldıktan sonra rendelenmiş kaşar peynirini ilave edip karıştıralım. Ekmek dilimlerini bir tepsiye yerleştirelim. Kaşık yardımıyla menemeni ekmeklerin üzerine yerleştirelim ve birer yumurta kıralım. 200 derecede ısıtılmış fırında, yumurtalar katılaşana kadar pişirelim. Afiyet olsun.

Çılbır

MALZEMELER:

* 4 yumurta

* 1 yemek kaşığı sirke

* 1 çay kaşığı tuz

* 1 su bardağı yoğurt

* 3 yemek kaşığı tereyağı

* 1 tatlı kaşığı nane

* 1 çay kaşığı pul biber

YAPILIŞI:

3 su bardağı suya 1 yemek kaşığı sirke ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyip kaynatalım. Kaynayınca ocağı kısalım. Yumurtaları teker teker bir kaseye kırıp dikkatlice suya akıtalım ve dağılmadan pişirip sudan çıkaralım. Ayrı bir yerde yoğurdu çırpıp biraz tuz ilave edelim. Bir tavada tereyağını eritip nane ve pul biberi kızdıralım. Pişen yumurtaların üzerine yoğurdu dökelim. En üste baharatlı tereyağını gezdirelim. Afiyet olsun.







