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GENEL SAĞLIK

İpek güneşten korur

Yaz aylarında güneşten yararlanırken, zararlı ışınlardan korunmak da önemli. Prof. Dr. Mustafa Özdemir, “Işığı yansıtan giysilerin yanında ipek kumaştan kıyafetler de güneş ışınlarından koruduğu için tercih edilebilir” dedi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
İpek güneşten korur
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Yaz aylarında güneşten daha fazla yararlanmak isteyenlerin, zararlı ışınlara karşı dikkatli olması gerekiyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdemir, güneşten korunmak için ışığı yansıtan giysilerin yanında ipek kumaştan üretilen kıyafetlerin tercih edilebildiğini söyledi.

GÜNEŞE MARUZ KALMAYIN

Güneşte uzun süre kalmanın cildi çabuk yaşlandıracağını belirten Özdemir, “Güneşe ihtiyacımız var ancak çok fazla maruz kalmamalıyız. Fazla kalındığı takdirde kanserojen etkisi devreye giriyor. Bu durum cildi yaşlandırırken, birtakım hastalıkları da tetikliyor. Öğlen vakitlerinde kolları veya bacakları 20 dakika kadar güneşte tutarak günlük D vitamini ihtiyacımızı karşılayabiliriz” diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Özdemir
Prof. Dr. Mustafa Özdemir

3-4 SAATTE BİR YENİLEYİN

  • Güneşten korunmak için kimyasal içermeyen kremler hayati önem taşıyor. Fiziksel bariyerli güneş kreminin cilt sağlığına daha uygun olduğunu söyleyen Özdemir, “Bu ürünlerin güneşten koruma süreleri 3-4 saat. Yani her 3-4 saatte bir yenilemek gerekiyor.Işığı yansıtan kıyafetler giyilebilir bu zamanlarda. Dışarıya çıkarken açık renkli kıyafetler tercih edilebilir. Ancak bu kıyafetler güneşe maruz kalmayı artırıyor. İpek kumaşı ise güneşten koruyan doğal bir koruyucu” şeklinde konuştu.

10-15 ARASINDAKİ GÜNEŞTEN KAÇININ

Prof. Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin bulunduğu enlem nedeniyle 10-15 saatleri arasında güneş ışınlarının dik bir açıyla yansıdığını belirterek, “Bu saatlerde ışınlar cilt altı dokusuna kolayca girebilir. Bu nedenle söz konusu saatlerde güneşten kaçınmak çok önemli” dedi. Özdemir, yaz aylarında fazla kullanılan kozmetik ürünlerinin cilt yapısını olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi.

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