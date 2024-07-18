İsrail destekçisi bankaya sanatçı boykotu

İngiliz müzik grubu The Undercover Hippy, son zamanlarda Filistin için yazdığı şarkısıyla konuşuluyor. Geçtiğimiz ay grubun sosyal medya hesabından paylaşılan “We Are Not Numbers” şarkısının videosu, geniş kitlelere ulaştı. Elinde gitarıyla “Sayıdan İbaret Değiliz” diyerek Filistin’deki İsrail zulmünü haykıran grubun solisti Billy Rowan, yazdığı duygu dolu sözlerle yüz binlerce kişinin kalbine dokundu. “Eğer Filistin'i düşündüğünde ağlamıyorsan, Filistin hakkında gerçekten bir şey bilmiyorsun” diyen Rowan ile hem videonun hem şarkının hem de İngiliz sanatçıların Filistin tavrını konuştuk.

ŞARKIYI 2014’TE YAZMAYA BAŞLADIM

“Sayıdan İbaret Değiliz”i ne zaman ve hangi duygularla yazdınız?

Şarkıyı 2014’te İsrail'in Gazze'yi bombaladığı dönem yazmaya başladım. Nakaratı yazdım ama söylemek istediklerimi tam olarak ifade edemediğim için çalışmayı bir süre rafa kaldırdım. 7 Ekim’de yeniden bombalamalar başladığında, şarkıyı tamamlamam gerektiğini düşündüm. Bu yılın ocak ayında şarkıyı tamamladım. “Sayıdan İbaret Değiliz”e verilen desteği ve birçok kişinin şarkıyla bağ kurduğunu görmek mutlu etti.

Sosyal medyada viral olan video nasıl ortaya çıktı?

İlk kez Birleşik Krallık'ta tek başıma yaptığım turnede söyledim. Sonrasında mart-mayıs arasında birçok yerde sahne aldık. Açıkçası o zamanlar gergindim. Çünkü Birleşik Krallık'ta Filistin hakkında konuştuğunuzda, antisemitik olarak damgalanıyorsunuz. Sonraki aylarda, bu görüş değişti. Artık insanlar şarkıyı birlikte söylüyordu. Sosyal medyada yayınladığımız videoyu da bir konserimizde menajerimin cep telefonuyla çekildi. Şarkının ses kalitesi iyi olunca yayınlamaya karar verdim. İnsanlar beni eleştirmek için "Neden bunu yayınlıyorsun? Hamas'ı mı seviyorsun?" dedi. Kimisi de eleştirilerden korktuğu için yorum yapmadı. Videonun farklı ülkelerde dolaştığını görmek beni şaşırttı ve iyi hissettirdi.

AĞLAMADAN OKUYABİLMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM

İngiltere'deki politikacılardan ya da başkalarından tehdit aldınız mı?

Hayır almadım. Ama antisemitik olduğum gerekçesiyle Almanya’da bir konserim iptal edildi. Gerekçe olarak şarkımı değil, Londra’daki ateşkes yürüyüşünde Filistin bayrağıyla poz vermemi gösterdiler.

Şarkı için bir stüdyo kaydı yapıyorsunuz. Hangi aşamada?

Şarkıyı yazmak gerçekten zordu. 2014’te Gazze'den gelen görüntüleri izlerken, neden ağlayamadığımı yazıyordum. 7 Ekim sonrası şarkıya tekrar çalışmaya başladım. Fakat bu kez şarkıyı söylerken ağlamaya başladım. Sonra ‘Bu iyi bir şarkı. Beni ağlatıyorsa, başkasını da ağlatır’ diye düşündüm. Şarkıyı ağlamadan söyleyebilecek duruma gelene kadar defalarca söyledim. Alışılmadık bir kayıt süreci geçirdim. Şu an davul, bas ve gitarları kaydettim. Vokal ve arka vokalleri kaydettikten sonra önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanacak. Sonra bir yayın tarihi belirleyeceğiz.

VİDEOYU GAZZELİ AİLEYLE ÇEKECEĞİZ

Gazze’deki insanlarla irtibatta olduğunuzu söylemiştiniz. Kimlerle irtibattasınız?

Brezilya'dan bir kadınla Gazzeli bir aileyi videoda oynatmak için görüştük. Daha sonra Gazze’deki insanların çok fazla sorunla uğraştıkları için videoda yer almasının kötü bir fikir olacağını düşündük. Kadın durumu irtibatta olduğu Gazzeli arkadaşına anlattığında, "Kızlarım okula gidemiyor, gün boyunca bir şey yapmıyor. Onlar için harika olur” dedi. Evimden, Brezilya’daki bir kadın ve Gazze’deki bu aileyle bir video için çalışıyoruz.

İSRAİL DESTEKÇİSİ BANKAYA MÜZİSYENLERDEN BOYKOT

Londra’da düzenlenen ateşkes yürüyüşlerine de katıldınız. Neler oldu? İngiliz sanatçılar bu protestolara duyarlı mı?

Londra’da birkaç ateşkes yürüyüşüne katıldım. Son gittiğimiz yürüyüş 5 Temmuz’da oldu. Oldukça etkiliydi. İngiltere’deki müzisyenler, yakın zamanda etkili bir eylem yaptı. İsrail'e önemli yatırımlar yapan Barclays isimli bankanın müzik festivallerinin sponsorluğunu bırakmazsa festivallerden çekileceklerini duyurdu. Sanırım beş festival Barclays’in sponsorluğunu bıraktı. Müzisyenlerin birlikte hareket ettiğini görmek gurur verici. Ama bu konuda konuşan insan sayısı umduğumdan az. Çünkü birçok müzisyen bu tür şeyleri konuşmaktan ve konsere çıkarılmamaktan endişe ediyor.







