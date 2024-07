İsrail destekçisi bankaya sanatçı boykotu

İngiliz müzik grubu The Undercover Hippy, son zamanlarda Filistin için yazdığı şarkısıyla konuşuluyor. Geçtiğimiz ay grubun sosyal medya hesabından paylaşılan “We Are Not Numbers” şarkısının videosu, geniş kitlelere ulaştı. Elinde gitarıyla “Sayıdan İbaret Değiliz” diyerek Filistin’deki İsrail zulmünü haykıran grubun solisti Billy Rowan, yazdığı duygu dolu sözlerle yüz binlerce kişinin kalbine dokundu. “Eğer Filistin'i düşündüğünde ağlamıyorsan, Filistin hakkında gerçekten bir şey bilmiyorsun” diyen Rowan ile hem videonun hem şarkının hem de İngiliz sanatçıların Filistin tavrını konuştuk.