İstanbul'da adında 'köy' geçen kaç ilçe vardır?

09:2326/12/2025, Cuma
Her hafta Perşembe ve Pazar akşamları saat 20.00’de yayınlanan program, hem yarışmacılara hem de ekran başındaki izleyicilere büyük heyecan yaşatıyor.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümlerinde çıkan sorular, seyircileri hem eğlendiriyor hem de genel kültürlerini sınıyor. Özellikle İstanbul'a dair yöneltilen sorular, izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor ve birçok kişi doğru yanıtı merak edip hemen araştırıyor. Program, yarışmacıların heyecanını paylaşırken evdeki izleyicilere de keyifli bir bilgi yarışı sunuyor. İstanbul'da adında "köy" geçen kaç ilçe vardır?

2011’den bu yana ATV’de yayınlanan ve Kenan Işık ile ünlenen Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programı şimdilerde Oktay Kaynarca’nın sunumuyla devam ediyor.


Ekranların en sevilen ve heyecanlandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yaz döneminde de devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın esprileri de yarışmayı eğlenceli kılıyor.


Her hafta Perşembe ve Pazar akşamları saat 20.00’de yayınlanan program, hem yarışmacılara hem de ekran başındaki izleyicilere büyük heyecan yaşatıyor.


İŞTE O SORU

İstanbul'da adında köy geçen kaç ilçe vardır?
A)
3
B) 4
C)
6
D)
7
Cevap: B

Bu ilçeler; Arnavutköy, Bakırköy, Çekmeköy ve Kadıköy'dür. İstanbul'un 39 ilçesi arasında sadece bu dördünde ilçe adında 'köy' kelimesi yer alıyor.

