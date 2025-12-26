2011’den bu yana ATV’de yayınlanan ve Kenan Işık ile ünlenen Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programı şimdilerde Oktay Kaynarca’nın sunumuyla devam ediyor.





Ekranların en sevilen ve heyecanlandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yaz döneminde de devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın esprileri de yarışmayı eğlenceli kılıyor.





Her hafta Perşembe ve Pazar akşamları saat 20.00’de yayınlanan program, hem yarışmacılara hem de ekran başındaki izleyicilere büyük heyecan yaşatıyor.





İŞTE O SORU

İstanbul'da adında köy geçen kaç ilçe vardır?

A) 3

B) 4

C) 6

D) 7

Cevap: B



