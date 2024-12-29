İyiliğin bulaşıcı olduğunu anlattım

Amaaan, bana ne ya! Son günlerde Ahmet’in ağzından düşmeyen bu söz, arkadaşlarını çileden çıkarıyor. Sınıfın bir zamanlar en yardımsever öğrencisi, şimdi bambaşka biri gibi... Bir gün her şeyin sebebi ortaya çıkıyor: Ahmet taşınacak! Hem de öyle bir yere ki... Toprak ve arkadaşları gördükleri karşısında donup kalıyor. İşte o an, sınıfta müthiş bir hareket başlıyor. Adına “İyilik Gücü” diyorlar. Peki ya sonra? Bir avuç çocuğun başlattığı bu küçücük dalga, nasıl olur da koca bir kasabayı değiştirebilir? Kuzey Bulut’un kaleme aldığı, Kerem Çufalar’ın rengarenk çizimleriyle “İyiliğin Gücü Adına” kitabı geçtiğimiz günlerde Timaş Çocuk etiketiyle minik okurlarıyla buluştu. Kitap, empati ve yardımlaşma duygusunu çocuklara öğreterek, başkalarının ihtiyaçlarını anlamalarını ve onlara destek olmanın önemini vurguluyor. Zorluklarla karşılaştıklarında, birlikte hareket etmenin ve dayanışmanın ne kadar güçlü bir etki yarattığını gösteriyor. Sosyal sorumluluk projelerine ve iyilik hareketlerine katılımlarını teşvik ederek, toplumda aktif ve duyarlı bireyler olarak gelişmelerine katkıda bulunuyor.





Zorluklar geçici

Kuzey Bulut, kitabın hikâyesinin aslında günümüz çocuklarının içindeki iyilik potansiyelini keşfetme arzusundan doğduğunu söylüyor. Bulut, “Kendi çocuklarımla ve öğrencilerimle çalışırken gördüğüm şey, onların küçük yaşlarına rağmen büyük değişimler yaratabilecek vizyona ve enerjiye sahip olduklarıydı. Özellikle eğitim alanındaki eşitsizlikler üzerine düşünürken, çocukların bu konuda neler yapabileceğini hayal ettim. Bir köy okulunun fiziki şartlarının iyileştirilmesi için başlatılan küçük bir girişimin nasıl dalga dalga yayılabileceği fikri böyle ortaya çıktı” diyor. Bulut, “Bu kitapla çocukların yaşları kaç olursa olsun değişim yaratabilecek güce sahip oldukları anlatmak istedim. Kitapta Toprak ve arkadaşlarının başlattığı ‘İyilik Gücü’ kampanyası, aslında çocukların içindeki potansiyeli simgeliyor. İyiliğin bulaşıcı olduğunu, küçük adımların büyük sonuçlar doğurabileceğini göstermek istedim. Ayrıca dostluk, dayanışma ve empati gibi değerlerin önemini vurgulamaya çalıştım” ifadelerini kullanıyor. Kitap, bir grup çocuğun başlattığı küçük bir iyilik hareketinin büyük bir toplumsal etki yaratabileceğini vurguluyor. Ahmet’in karakterindeki değişim de hikâyenin merkezinde yer alıyor. Bulut, “Ahmet’in karakterindeki değişim, aslında zorluklarla başa çıkma sürecinin bir yansıması. Bazen hayat bizi istemediğimiz durumlara sürükleyebilir ve buna ilk tepkimiz içe kapanmak, ‘Amaan!’ deyip her şeyden uzaklaşmak olabilir. Ancak dostlarımızın desteği ve içimizdeki iyilik dürtüsü, bu durumu aşmamıza yardımcı olur. Ahmet’in hikâyesi üzerinden çocuklara, zorlukların geçici olduğunu ve birlikte hareket edince her şeyin üstesinden gelinebileceğini anlatmak istedim” şeklinde anlatıyor.

Kuzey Bulut





Mesafeler arkadaşlığa engel değildir

“İyiliğin Gücü Adına” kitabında “Mesafeler arkadaşlığa engel değildir” mesajını öne çıkaran Bulut, “Günümüzde teknoloji sayesinde mesafeler artık eskisi kadar önemli değil. Ancak gerçek dostluk emek ve çaba gerektirir. Çocuklara tavsiyem, arkadaşlarıyla düzenli iletişim halinde olmaları, birbirlerinin hayatlarına ilgi göstermeleri ve ortak projeler geliştirmeleri. Tıpkı kitaptaki karakterler gibi, fiziki mesafeleri aşacak yaratıcı çözümler üretebilirler” sözleriyle çocuklara tavsiyelerde bulunuyor.





Çocuklara sorumluluk verip cesaretlendirin

Ebeveynlere ve öğretmenlere en önemli önerisinin çocukların iyilik yapma ve yardımlaşma girişimlerini desteklemeleri gerektiğini ifade eden Kuzey Bulut, “Bazen çocukların fikirleri bize imkânsız görünebilir, ancak onların hayal gücü ve enerjisiyle birleşince muhteşem sonuçlar doğurabilir. Çocuklara sorumluluk verip onları cesaretlendirmek, kendi projelerini geliştirmeleri için alan açmak çok önemli. Ayrıca çevrelerindeki sosyal sorumluluk projelerine onlarla birlikte katılmak, bu konuda rol model olmak da değerli bir yaklaşım olacaktır” diyor.



