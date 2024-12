Kadınlar paylaşarak iyileşir

2019 yılından beri üzerinden çalıştığım bir film projesi Gülizar. Festival serüveninin güzel olmasını bekliyordum çünkü filmin beş yıllık yapım sürecinde herkesin özverisi ve emeğine bizzat şahit olmuştum. Festivaller arasında bir mukayese yapmak zor çünkü her seferinde bambaşka bir coğrafya, bambaşka bir izleyici ve film kültürü ile karşılaşıyorsunuz. Her filminiz ile katıldığınız festivallerle bir bağ da kurmuş oluyorsunuz. “Esenler Film Festivali” kısa filmlerimle katıldığım bir festival. Şimdi uzun metrajlı filmim ile bir parçası oluyorum. Süreklilik duygusu üretim sürecinde her zaman iyi gelen bir duygu oluyor.