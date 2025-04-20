Kadırga Sanat'ta öğrenci sergisi: “Çizgilerin Ötesinde: İzler ve Renkler”

Fatih Belediyesi’nin sanat merkezi Kadırga Sanat Galerileri, yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatın farklı dallarından eserleri Fatihlilerle buluşturan merkez, bu kez öğrencilerin üretimlerine kapılarını açtı. İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin “Genç Salon” projesi kapsamında hazırlanan “Çizgilerin Ötesinde: İzler ve Renkler” sergisi dün açıldı. Kadırga Sanat Hoca Ali Rıza Salonu’ndaki sergi, projenin ikinci sergisinde yedi genç sanatçının resim, yağlı boya ve gravür baskı teknikleriyle ürettiği çalışmalar yer alıyor. Serginin temasında yer alan “iz” ve “renk” kavramları öğrencilerin bireysel anlatım biçimlerini aktarmakla kalmıyor, ortak bir sanatsal bakışın izlerini de taşıyor. Eserler; bireysel deneyimlerin, toplumsal gözlemlerin ve gençliğe özgü sezgilerin bir araya geldiği güçlü bir anlatı oluşturuyor. İzleyici bu sergi aracılığıyla gençlerin gözünden dünyaya bakma fırsatı buluyor. Genç Salon Projesi, sanat eğitiminin sınıfla sınırlı kalmayıp toplumla paylaşılmasına olanak sağlarken; öğrencilerin eğitim süresinde öğrendiklerini, profesyonel bir sergi ortamında sergilemelerini sağlıyor. Sanatseverler sergiyle bir kuşağın duyarlılık, düşünce ve hayal gücüne tanıklık etme şansı buluyor. “Çizgilerin Ötesinde: İzler ve Renkler” sergisi 10 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilir.