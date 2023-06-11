Kadırga’da ebrulu bakışlar

Kitap süsleme sanatlarından biri olan ebru, başlangıçta üzerine yazı yazmak amacıyla yapılmış daha sonra eski kitap ciltlerinde yan kâğıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca hat levhalarının iç ve dış pervazları ile koltuk denilen kısımlarında kullanılmaktadır.

Ebru teknesinde hafif renkli zemin üstüne tel çubuk yardımıyla kuvvetli renklerden birer damla bırakılır, istenirse iç içe birkaç renk daha konabilir. İnce bir iğne bu kat kat renkli dairelerin içinde sağdan sola, yukarıdan aşağıya birkaç defa hareket ettirilerek çarkıfelek, yürek, yıldız gibi çeşitli şekiller elde edilir. Bu ebru tarzına Ayasofya Camii hatibi hattat Mehmed Efendi (ö. 1773) tarafından icat edildiği için “hatib ebrusu” denilmiştir. Hatib Mehmed Efendi’den yaklaşık 150 yıl sonra ebru sanatını devam ettirenlerden Necmeddin Okyay onun eserlerini dikkatle inceleyerek aynı üslûpta mükemmel çiçek ebruları üretmiştir. Sultantepe Özbekler Tekkesi şeyhi Edhem Efendi’den ebru sanatını öğrenen Necmeddin Okyay (ö. 1976) tabii şekline en yakın lâle, karanfil, hercaî menekşe, gelincik, gonca gül, kasımpatı ve sümbül gibi çiçekli ebruları ilk defa teknesinde resmetmiştir. Bundan dolayı çiçekli ebrulara sanat çevrelerinde “Necmeddin ebrusu” adı verilmiştir. Okyay’ın talebesi ebru ve cilt sanatkârı Mustafa Düzgünman (ö. 1990) ise bunlara papatya ebrusunu ilâve etmiştir.