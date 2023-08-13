Kafede o çayı içerken bir daha düşün

Son günlerde sosyal medyanın hayatımıza kazandırdığı isimlerden biri olan Aslıhan Mert Özcan, “Kim bu Aslıhan?” isimli hesabıyla evde kendi çabasıyla hazırladığı yiyecek, içecek sunumları ile restoran ve kafeleri mizahi şekilde tatlı bir dille eleştiriyor. Kısa bir süre önce viral olan videolarıyla sık sık karşımıza çıkan Özcan, samimi sunumuyla komik olduğu kadar, son aylarda hepimizin içten içe şikayetçi olduğu kafe ve restoran fiyatlarına gönderme yaparak bir anlamda hislerimize tercüman oluyor.

Kilo vermek için kendimi motive ediyordum

1992 yılında İstanbul’da doğan Aslıhan Mert Özcan, 2017 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve yaklaşık 6 yıldır özel sektörde çalışıyor. 2021 yılında da iç mimar Kadir Özcan ile evlenmiş. Çift pandemide başladıkları evden çalışma sistemini halen sürdürüyor. Evden çalışanların en büyük dezavantajı olan az hareket sonucu kilo alımı çifti de etkilemiş. Bu durumdan memnun olmayan Özcan, kilo vermek için kolları sıvamış. Söz konusu diyet yemekler olunca “önce göze sonra mideye hitap edecek” diye kendi kendine sosyal medyada özel sunumlar hazırlayıp paylaşmış. Hazırladığı tabaklar kendisini de şaşırtınca eşiyle arasında, “Böyle bir tabağı restoranda istesek, kaç para tutardı?” gibi şakalaşmalar yaşanmış. Bu şakalardan birini video çekip Instagram’da paylaşması ise asıl süreci başlatmış.

Kim bu Aslıhan?

“Özellikle son zamanlarda fiyatlardaki bu artış bana çok tuhaf gelmeye başlamıştı bu yüzden kendim için hazırladığım tabakları restoranların menülerini aratmayacak şekilde süslüyordum. İlk başta ton balıklı salata videosuyla etkileşim almaya başladım, insanların gerçekten hoşlarına gitti sanırım” diyen Özcan, videolara devam etmeyi düşünürken 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri yaşanmış. Bu koşullarda uzun bir süre sosyal medyaya vakit ayırmamaya karar vermiş. Aradan beş ay geçtikten sonra yüklediği videonun izlenmesine gördüğünde inanamamış. “Video neredeyse 1 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Açıkçası bu durumu görünce ben de şaşırdım” diyen Özcan, “Sanırım bu video gerçekten sevildi, bir tane de et sunumu yapayım ve bunu paylaşayım” diyerek yeni sunum içerikleri hazırlamış. İzlenmeleri 15-20 gün içerisinde hızla yükselmiş. Özcan’ın viral olan soda-limon videosu sonrasında insanlar kendisine mesajlar atıp, “Kimsin sen?” diye sorular sormaya başlamışlar. O güne kadar sosyal medyasını kendi ismi ile kullanan Özcan da eşinin tavsiyesiyle profili tam bir içerik sayfasına dönüştürmek üzere kullanıcı ismini “Kim bu Aslıhan?” ismi ile değiştirmiş.

Memnun olmadığımız konuları dile getirdik

Sayfası için klasikleşmiş içerikler hazırlamak yerine yeni bir bakış açısı sunmaya çalıştıklarını söyleyen Özcan, “Aslında günlük yaşamda eleştirdiğimiz, memnun kalmadığımız çok fazla durum var. Ama memnunmuş gibi görünüyoruz. Biz biraz da bunların üzerine gidelim dedik” ifadesinde bulunuyor. Restoran ve kafeler ile ilgili içeriklerine zaman zaman tepkiler de geldiğini söyleyen Özcan, “Bazıları, ‘Çok samimi ve doğalsın, bizim aileden biri gibisin, böyle paylaşımlara devam et’ derken bazıları da beni eleştiriyor. Restoran sahipleri de onları anlamadığımı ileri sürüyorlar ama yanılıyorlar” diyor. “Öncelikle ben endüstri mühendisiyim haliyle üretimden, maliyetlerden haberim var. İkincisi de benim babam da iki sene öncesine kadar restoran işletmecisiydi. Tam 35 yıl boyunca kebap restoranı işletti, ancak pandemi döneminde maalesef işletmeyi kapatmak zorunda kaldı. Birçok esnaf ve işletme sahipleri beni olumsuz yönde eleştiriyor. Onlar benim bilmediğimi düşünüyorlar, ama aslında onların yaşadığı zorlukların tamamen farkındayım. Ama maliyetlerin artması ve fiyatların abartılı bir şekilde yükselmesi tüketiciler için gerçekten zor bir durum” ifadelerini kullanan Özcan, “Aslında eleştirdiğim konuda, her iki taraf için de bir farkındalık yaratmak istiyorum. Umarım insanlar arasında daha anlayışlı bir diyalog oluşturabilirim. Çünkü herkesin birbirini anlayıp desteklediği bir ortamda olmak gerçekten güzel olurdu” açıklamasını yapıyor.

Aslıhan Mert Özcan ve eşi Kadir Özcan, içeriklerin çekimini genellikle kendi mutfaklarında yapıyor.

Kurduğumuz samimiyeti devam ettirmek istiyoruz

Eşi Aslıhan Mert Özcan’a destek olmak ve işlerini resmi bir çerçeveye oturtmak amacıyla bir ajans kurma hazırlığı içerisinde olan Kadir Özcan, “Aslıhan, ekran karşısında yer alırken ben ise işin mutfağında görev alıyorum. Bu durum artık bir takım oyununa dönüşmüş durumda. Aslıhan’ın dile getirdiği konular aslında genel anlamda herkesin şikâyet ettiği konular. Biz ise bu konuları mizahi bir yaklaşımla ifade ederek içerik üretiyoruz ve bu tarz içerik üretmeye devam etmeyi amaçlıyoruz” açıklamasını yapıyor.

Yüz liralık çay beni diğer kişilerden ayırıyor

20 gün içerisinde beklenmedik bir hızla büyüyen bir hesapları olduğunu söyleyen Aslıhan Mert Özcan, zaman zaman insanların kendisini “Kaç lira Aslıhan” olarak tanıdığını söylüyor. “Böyle kalabalık bir kitleye hitap edeceksiniz, her gün içerik hazırlamak gerekiyor” diyen Özcan’ın aldığı en tuhaf yorum ise “Bir çaya 100 lira ödemem beni diğer insanlardan ayırıyor” yorumu olmuş. Bu yoruma çok şaşırdığını söyleyen Özcan, “Çok farklı kitlelerden farklı yorumlar alıyoruz. ‘Böyle insanlar da varmış’ dediğimiz çok oluyor” diyor.







