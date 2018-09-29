Kalbinizi korumanın yolları

Kalp ve damar hastalıklarını en aza indirmek için sağlıklı beslenmeli, düzenli fiziksel aktivite yapılmalı, tütün ve tütün ürünleri kullanımından kaçınılmalı.

Yaşamı tehdit eden sağlık sorunları arasında ilk sırada yer alan “Kalp ve Damar Hastalıkları”na dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı sağlamak amacıyla her yıl 29 Eylül “Dünya Kalp Günü” olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2012 yılında tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 46,2’si (17,5 milyon) kalp ve damar hastalıkları nedeniyle olduğu belirtiliyor. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ölen her 5 kişiden 2'si kalp hastası

Ülkemizde 2013 yılında ölen her 5 kişiden ikisinin kalp-damar hastalığına bağlı nedenlerden öldüğü görülmektedir. Sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün ve alkol kullanımı gibi risk faktörleri kroner kalp hastalıklarını tetikliyor. Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezite görülüyor.

Risk faktörlerinin kontrolü görülme sıklığının yarıya indiriyor

Davranışsal risk faktörlerinin yanı sıra sosyal ekonomik faktörler ve kültürel değişiklikler (küreselleşme, şehirleşme) toplumun yaşlanması, stres gibi faktörler kardiyovasküler hastalıkların diğer belirleyicileri haline geliyor. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığının yarıya indirilebileceği, 40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin hesaplanması ve varsa davranışsal risk faktörlerine uygun müdahaleler ile kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve diğer komplikasyonların gelişmesini önleyebilecek tedbirlerin alınması öneriliyor.

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Kalp ve damar hastalıklarına yol açan davranışsal risk faktörleri ile ilgili farkındalığının artırılması, kendinizin ve ailenizin kalp ve damar hastalığına yakalanma riskini en aza indirmek için peki ne yapmalıyız? İşte yapmamız gerekenler;

-Sağlıklı beslenin

-Düzenli fiziksel aktivite yapın

-Tütün ve tütün ürünleri kullanmayın

-Alkol tüketmeyin

-Kardiyovasküler riskinizi öğrenenin

-Kilolu veya obez olup olmadığınızı kontrol ettirin

-Kan basıncınızı ölçtürün

-Kan şekerinizi öğrenenin

-Kan lipidlerinizi kontrol ettirin

-Hekiminizin verdiği sağlıklı yaşam önerilerine uyun.

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