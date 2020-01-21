Hayat Kardeşinden aldığı ilikle hayata tutundu
GENEL SAĞLIK

Kardeşinden aldığı ilikle hayata tutundu

Kardeşinden aldığı ilikle hayata tutundu

Samsun’da 1 yaşındaki bebek, lösemi hastası ablasına umut oldu. 3,5 yaşındaki Elif Ravza Turan, geçen yıl kardeşi Tuğçe’den yapılan ilik nakli ile hayata tutundu. Sağlığına kavuşan Elif Ravza, şimdi kardeşiyle oyunlar oynayıp birlikte eğlenmenin keyfini çıkarıyor. Anne Zeynep Turan, "Nakilden sonra kızım iyileşti. Artık birbirlerine daha çok bağlılar. Daha çok birbirleri için yaşıyorlar. Bir şey olsa birbirlerini hemen soruyorlar. İkisinin de sağlığı çok iyi” dedi.

Haber Merkezi İHA
Turan​ ailesi.
Turan​ ailesi.

2018 yılında akut lenfonblastik lösemi, yani halk arasında bilinen ismiyle ‘kan kanseri’ tanısı konulan Elif Ravza Turan, o dönemde 1 yaşında olan kardeşi Tuğçe Melek Turan’dan alınan kemik iliğiyle yeniden hayata bağlandı. Nakil sonrası sağlığına kavuşan ve şu anda 3,5 yaşında olan minik Elif, şimdi ona umut olan kardeşiyle beraber geleceğe umutla bakıyor. İki kardeş birbirleriyle oyunlar oynayıp gülüp eğleniyorlar.

Çin'den gizemli virüs yayılıyor: Türkiye biyolojik savunma ekipmanlarını geliştirmeli
HAYAT
Çin'den gizemli virüs yayılıyor: Türkiye biyolojik savunma ekipmanlarını geliştirmeli

Turan kardeşler.

Şu anda Elif 2 haftada bir kontrole geliyor

Elif’in zorlu bir mücadeleden zaferle çıktığını belirten doktoru VM Medical Park Samsun Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakil Ünitesi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Davut Albayrak, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Elif ilk defa 2018 yılında cildinde morluklarla hastanemize başvurdu. Kendisine akut lenfonblastik lösemi tanısı konuldu. Sonrasında hastamıza kemoterapi protokolüne başladık. Risk faktörleri yüksekti, bu nedenle tedavinin belli bir bölümünden sonra halojen kemik iliği nakli planladık. Kardeşinin doku grubu uygundu. Kardeşinden kemik iliği nakli yaptık. Nakil başarılı oldu. Şimdi hastamızı izlemeye devam ediyoruz. Donörü olan kardeşi de çok iyi durumda. Şu anda Elif 2 haftada bir kontrole geliyor.”

Prof. Dr. Davut Albayrak

Karaciğerinin 600 gramlık parçasıyla babasını hayata bağladı
HAYAT
Karaciğerinin 600 gramlık parçasıyla babasını hayata bağladı

'Daha çok birbirleri için yaşıyorlar'

Anne Zeynep Turan, “Tuğçe 1, Elif 2 yaşındayken naklimiz gerçekleşti. Elif, kardeşi sayesinde şu an tam olarak sağlığına kavuştu. Anne olarak çok zor bir deneyim yaşadım. İki evladım var, ikisini de düşünmek zorundaydım. Küçük kardeşi daha 1 yaşındaydı ama kardeşine umut oldu. Çok şükür şu an her şey yolunda gidiyor. Nakilden sonra kızım iyileşti. Artık birbirlerine daha çok bağlılar. Daha çok birbirleri için yaşıyorlar. Bir şey olsa birbirlerini hemen soruyorlar. İkisinin de sağlığı çok iyi” dedi.

Lösemi konusunda vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapan baba Abdullah Turan ise “Vücutlarından hiçbir şey vermeden bir can bağışlayabiliyorlar. Lösemi aileleri yıkan bir hastalık olduğu için insanların bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor. Bu konuda herkesi kan ve kök hücre bağışçısı olmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Rus jetleri İdlibi vurdu

Rus jetleri İdlib'i vurdu

İdlib'de düzenlenen saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti.
Taslak metin ortaya çıktı

Taslak metin ortaya çıktı

​İnfaz düzenlemesinde 17 madde şekillendi.
FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış

FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış

İşte FETÖ'nün kilit isminin yakalandığı operasyonun detayları.
15 Temmuz'dan<br> yeni görüntüler

15 Temmuz'dan
yeni görüntüler

Darbeciler görev dağılımını böyle yapmışlar.
Faytoncuların<br>25 ton çöpü toplandı

Faytoncuların
25 ton çöpü toplandı

​Büyükada'daki atların bulunduğu alanlar kaldırıldı.
Oy zarfı kaldırılsın

Oy zarfı kaldırılsın

YSK Başkanı Sadi Güven 24 Ocak'ta 7 yıllık süresini tamamlayacak.
13 milyon emekliyi ilgilendiriyor

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor

"​Bankaların tek taraflı dayatmalarına izin verilmemeli."
Maaşımızı<br>devlet ödesin!

Maaşımızı
devlet ödesin!

​Gıda ürünlerindeki hilelere karşı ilginç çağrı.

Biyolojik savunma<br>yatırımı güçlenmeli

Biyolojik savunma
yatırımı güçlenmeli

Gizemli virüs yayılıyor: Türkiye'nin atması gereken adımlar var.
Formayı giydi

Formayı giydi

Bilal Başacıkoğlu'nun maliyeti belli oldu.
Türkiye uzun süre<br>bu olayı konuşmuştu

Türkiye uzun süre
bu olayı konuşmuştu

​MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik mekana döndü.
İki takıma gitmem

İki takıma gitmem

​Rıza Çalımbay'dan dikkati çeken cevap.
Altın için tarihi parçaladılar

Altın için tarihi parçaladılar

​Defineciler kaya kiliseyi kullanılamaz hale getirdi.
Sıfır araba<br>aldığını sandı

Sıfır araba
aldığını sandı

Tamponu boyalı, ön camı değişmiş çıktı.
Sirkeci'den kargo<br>Hakkari'den kaçış

Sirkeci'den kargo
Hakkari'den kaçış

İstanbul Havalimanı'nda kına malzemesi kolisi içinde son anda fark edildi.
CHP, Koç’un iş takipçisi olmuş

CHP, Koç’un iş takipçisi olmuş

Vehbi Koç için rüşvet pazarlığı yaptığı ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.